El Consell actuará el 31 de diciembre si Reyval no cierra

El Ayuntamiento de l'Alcora acogió ayer una reunión de la comisión de seguimiento de Reyval, a la que asistió el director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Joan Piquer, quien aprovechó para informar sobre el proceso de vaciado que está llevando a cabo la empresa Reyval, señalando que estos trabajos se están realizando con normalidad, bajo la supervisión y control del Consell.

Recordar que ya no hay actividad en la mercantil y el 31 de diciembre se acaba el plazo dado para su vaciado total y cierre. En este sentido, el director general se ha comprometido a que si a 31 de diciembre Reyval no ha cumplido con estos trabajos, será la Generalitat, de forma subsidiaria, la que se encargará de acabar con el vaciado. De esta manera, ha dejado claro que no se le concederá una prórroga. Por último, con respecto al vertedero que gestiona Reyval, ubicado en la partida del Regatell, Piquer, comentó que el Consell va a hacer efectiva la demanda del ayuntamiento de redactar un proyecto de sellado para que la clausura del vertedero se haga de forma correcta.