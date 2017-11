Paseo por el «Forsi»

Conciertos. La sala Four Seasons es una referencia en la rutina musical y urbana de Castelló. Nunca está de más dejarse caer por alguno de sus conciertos, y noviembre suele ser un mes propicio para ello. El rock y sus alrededores marcan una agenda con fichajes locales, nacionales e internacionales

Llega el frío y con él los planes bajo techo. Ya no hay tarde sino noche temprana, y el refugio del «Forsi» es siempre una opción a tener en cuenta. La sala castellonense de conciertos suele exhibir músculo en noviembre, y este año no es una excepción, con nueve citas que motean un amplio calendario. Hoy salta la alarma en el primer compromiso de la agenda, con los valencianos Ambros Chapel, y noviembre no se detiene hasta el domingo 26, con el combo de Barrence Whitfield & Los Mambo Jambo.

El pop de texturas de Ambros Chapel abre esta tarde la programación. El fin de semana aún dejará mañana la actuación de los Torazinas, que ya han dejado algún momento de gloria por la Plana. El punk sucio también tendrá hueco el siguiente fin de semana, ahora con salto generacional, con los gallegos Nave Nodriza y los provinciales Los Altragos, de Betxí. El repaso geográfico del punk dará un salto el siguiente jueves, el 16, con la actuación de los argentinos 2 Minutos, que acumulan tres décadas de trayectorias y lucen la medalla de telonear a los Ramones, popes del género. Los castellonenses Lady Mambo abrirán para ellos.



Dobletes

El viernes 17 volverá a producirse un doblete local-internacional en la sala. La referencia provincial del género surf, Five Fingers With Parasol, predecerá en el escenario a los británicos The Fuzillis y su rock instrumental bailongo. El triplete de esa semana lo completará el sábado los también provinciales Public Animal #9, rock de tintes soul.

También habrá triplete de citas durante el último fin de semana de noviembre. El viernes 24, con combo rock de The Rebels y The Cutting Fingers. El sábado 25, con el pop rock de los canarios Reciclaje. Y el domingo 26, con la unión de los Mambo Jambo con el estadounidense Barrence Whitfield.