Frank anhela una racha triunfal

Frank Castelló es un entrenador que cada vez que habla arrima el ascua a su sardina. No le parece mal lo que está viendo de su equipo, recorta los tiempos y dice, por ejemplo, que ante el Paiporta su equipo fue muy superior en 90 de los 94 minutos y que todo se ve diferente desde el vestuario. Anhela que su equipo logre encadenar «cinco o seis victoria seguidas» porque sólo eso «te permite estar arriba». Eso sí, dijo que «mentiría si dijera que estoy cómodo en esa séptima plaza» y mostró su confianza en su plantilla «para estar arriba» y quedar primero de grupo.

«Trabajamos para mejorar», explicó. También se le preguntó por los goles encajados (10) en este inicio de Liga. «Es nuestro gran problema y ya hemos hablado de eso. Tenemos que cerrar la portería porque su hubiéramos encajado tres o cuatro goles menos fijo que llevaríamos cinco o seis puntos más», explicó el experimentado entrenador del Castellón.

Tras ganar al Paiporta con suspense final, ahora toca centrarse en el partido de mañana en el Vicente Morera de Silla (17.00 horas). «Su nombre no dice mucho, pero cuenta con futbolistas muy experimentados y buenos (Mauro Real, Koke, Joan Onrubia o Rubén Ubach, por ejemplo). Ese equipo dará muchas sorpresas. Tendremos que estar muy atentos para intentar sacar un buen resultado», aseguró el técnico de la escuadra albinegra.

No quiso hablar mucho del planteamiento para mañana. No aclaró si seguirá jugando con dos delanteros o con uno. Todo está pendiente para ver con qué futbolistas podrá contar ya que hay futbolistas como el central Ángel Dealbert que ayer no se entrenó; o el también defensa Enrique José, el mediapunta William Domíngues y el centrocampista Ximo Forner que están sobrecargados, o en el caso de las dos bajas seguras como es el caso del zaguero sancionado Arturo Navarro y del lateral Abraham Peleteiro que, a parte de no tener licencia, ayer el entrenador Frank Castelló dijo que «lo veo verde para un partido de Tercera», tras tener el alta médica tras ocho meses de baja. Por lo tanto el ondense Luismi Ruiz gana enteros para volver al lateral diestro.