«Es un orgullo y responsabilidad poder representar a mi pueblo»

Tras la recepción de la banda y la bandera que le acredita como fallera mayor 2018 de la Vall d'Uixó, Genoveva Roig vivirá esta noche uno de sus momentos más especiales con motivo de su exaltación que tendrá lugar a partir de las 10.00 horas en el Auditorio Leopoldo Peñarroja. Junto a ella también será exaltada Ainhoa Gómez como fallera mayor infantil.

Con 19 años y formándose para ser forense, Genoveva comenta cómo está viviendo estos momentos previos a la exaltación.



¿Desde cuándo estás vinculada a las Fallas de la Vall d'Uixó?

Desde que tenía un año y fui fallera mayor de l'Ambient en el 2016 (justo en el 30 aniversario de esta comisión fallera). Tras mi año como fallera he sido miembro de la Junta Local Fallera.

¿Y cuándo sintió que quería ser fallera mayor del municipio?

Pues durante este año que he pertenecido a la Junta Local Fallera he visto todo esto desde cerca y tenía ganas de poder ir a más y ser fallera mayor de mi pueblo. Además, he contado con el apoyo de mi familia desde un principio y no han puesto ningún problema.

¿Qué significa para usted las Fallas?

Es la fiesta más importante y que espero durante todo un año. Además, desde pequeña he vivido muy de cerca las Fallas y esa pasión me viene de pequeña gracias a mi abuela.

¿Hay tradición fallera en su familia?

Somos seis primas y yo soy la primera que voy a ser fallera mayor. Además va a ser un año muy especial porque mi hermana Neus pertenece a mi corte.

¿Qué sintió cuando supo que iba a ser fallera mayor de la Vall?

No me lo creía y la verdad es que todavía no me lo creo. Estoy histérica y a la vez esperando con muchas ganas poder empezar este gran año que me espera.

¿Qué significa para usted ser fallera mayor?

Es un orgullo y mucha responsabilidad poder representar a mi pueblo porque es un una oportunidad para darte a conocer.

¿Cómo espera vivir la exaltación de esta noche?

Con mucha ilusión pero todo es sorpresa, no sabemos nada. Y estoy muy contenta de poder compartir esta aventura con Ainhoa porque somos de la misma falla, nos llevamos muy bien y ella es muy fallera.

¿Nos puede desvelar algo del traje que lucirá hoy?

Solo puedo decir que es diferente y elegante.

Tras el acto de hoy, ¿qué otros momentos espera con más ganas?

Sobre todo espero y ansío la ofrenda, la de aquí y el poder ir a la de València. Y la misa porque soy muy cristiana y devota y es un acto al que tengo muchas ganas de poder ir como fallera mayor de la Vall.