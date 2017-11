El PP asegura que los presupuestos del Consell reducen un 28,3 % las inversiones en la provincia

«Los presupuestos del Consell para 2018 hostigan de nuevo a la provincia de Castelló al reducir en un 28,3 % las inversiones en nuestra provincia». El diputado autonómico por el Partido Popular, Rubén Ibáñez, y la secretaria general del Partido Popular de la provincia, Elena Vicente-Ruiz, realizaron un balance de las cuentas del Consell para 2018 en la provincia de Castelló.

Rubén Ibáñez aseguró que «las cuentas de Puig y Oltra son una burla y un engaño para la provincia de Castelló porque no solucionan los problemas reales de la gente, agravan las diferencias territoriales y discriminan a los castellonenses». Según Ibáñez, «por primera vez, en esta provincia hay ciudadanos de primera, de segunda y, también, de tercera».

El responsable del PPCV afirmó que «los presupuestos del Consell para 2018 agravan de forma extrema las desigualdades entre municipios». De hecho, el 90 % de los municipios no reciben ninguna inversión del Consell y si se analiza la memoria económica de las cuentas, destaca que el 40 % de estas inversiones las financia del Gobierno de España.

Además, los presupuestos para el próximo año repiten las inversiones que ya estaban previstas para 2017. «El gobierno de Puig y Oltra no sabe gestionar, por eso no ejecuta», señaló Ibáñez. En este sentido, apuntó que el presupuesto de 2018 contempla la misma inversión que figuraba el año pasado para los centros de salud 1 y 2 de la Vall d'Uixó, y para el centro de salud de Vinaròs. «Esto es un engaño y una burla porque repiten inversiones del año pasado y son una constatación de que no saben gestionar», indicó porque «por ejemplo, imputa a toda la provincia de Castellón el presupuesto para el IVACE cuando este solo incluye a tres comarcas castellonenses como l'Alcalatén, el Alto Palancia y el Alto Mijares, más siete comarcas del resto de la Comunitat Valenciana».

Asimismo, el presupuesto para 2018 fomenta las desigualdades entre municipios porque el 90 % de las poblaciones no reciben nada. Así, Ibáñez habló de «trato discriminatorio del Consell».