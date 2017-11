Cuatro socialistas al rescate de la dirección provincial

Se presentan como las primarias más concurridas, divididas y plurales de los últimos años de los socialistas castellonenses. Cuatro candidatos pugnarán por hacerse con el control de la secretaría general del PSPV de la provincia de Castelló, un órgano en manos del actual director general de Turismo, Francesc Colomer, desde 2008, que ha encallado con la histórica tradición comarcal del PSPV. Los cuatro aspirantes ya han comenzado la carrera con la recogida de avales para atraerse el voto de un censo de 2.050 afiliados. En la práctica, un candidato por cada medio millar de militantes. El proceso concluirá el próximo16 de diciembre con la celebración del 3º Congreso Provincial del PSPV de Castelló.

José Benlloch, alcalde de Vila-real; Pep Lluís Grau, exsenador y líder la corriente «Militantes en pie»; Ernest Blanch, secretario de organización de la actual ejecutiva provincial; y Ángel Badenas, 2º teniente alcalde del Ayuntamiento de Onda, son los dirigentes que, de no mediar una alianza previa, se batirán en la primarias.

El filtro de los avales no será una barrera insalvable para ninguno de ellos, toda vez que con un 3% de firmas (unos 60 avales) podrán concurrir en la primera vuelta de las primarias, que tendrán lugar el próximo día 19. Los cuatro líderes que optan a la cúpula provincial del PSPV señalan que su objetivo es relanzar ese órgano de dirección del partido que, a su juicio, aunque con matices, ha estado desaparecido en los últimos años.

Y todo ello, con el fin de mejorar los resultados electorales en la provincia y enterrar la hegemonía de los conservadores en la Diputación, que después de un cuarto de siglo la siguen controlando con mayoría absoluta. Los cuatro apuestan por una futura jecutiva de integración, con un papel protagonista para la Agrupación Local del PSPV de la capital, la más numerosa con 400 militantes.

José benlloch

Municipalismo para ganar la Diputación de Castelló

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, es rotundo al responder por qué opta a la secretaría provincial: «Está directamente relacionado con la inconformidad de los resultados obtenidos por el partido en nuestra provincia. Llevamos ocho elecciones seguidas perdiendo y ahora tenemos la frustrante anomalía democrática para la mayoría de ayuntamientos en los que gobernamos, como es la mayoría absoluta del PP en la Diputación, algo que no ocurre ni en Valencia ni en Alicante», explica.

Para el primer edil de Vila-real, el hecho de que se presenten cuatro candidatos revela «que hay muchas ganas de cambiar las cosas. Tenemos 28 pueblos de la provincia, de los 135, donde no tenemos representación y en seis ni siquiera presentamos lista, entre ellos Albocàsser, clave para la Diputación. Esto no pasa en el resto de la Comunitat Valenciana». «Ello ha llevado a que pese a que el 80% de la población votó opciones progresistas, la Diputación está gobernada con mayoría absoluta por el PP. Y además, la debilidad del porcentaje electoral que sacamos en las anteriores elecciones nos lleva a estar en posiciones muy difíciles en los pactos de progreso», recalca.

Benlloch es claro al definir el papel de ejecutiva provincial: «Aquí no hay más opción que volcarse con el municipalismo. Si gano la secretaría plantearé una batería de iniciativas para arropar a nuestros alcaldes y portavoces municipales, para ayudar a nuestros municipios a que sean capaces de plantear proyectos ganadores».

Ernest Blanch

Reciprocidad entre provincia y comarcas y generar equipos

Ernest Blanch, secretario de organización de la actual dirección provincial, defiende su opción como «una candidatura que tiene un carácter colectivo». «Llevamos más de dos años trabajando en el seno del partido para generar un nuevo proyecto para la ejecutiva provincial», dice. «No somos partidarios de los liderazgos carismáticos, que creo que están pasados de moda. Lo que tenemos que hacer es generar equipos, porque los nuevos tiempos demandan una energía colectiva», asevera. Blanch destaca que su candidatura está asimilada al del discurso del líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez, y el autonómico, Ximo Puig. «Estas dos líneas se pueden coordinar y armonizar para hacer un buen ofrecimiento a la militancia», comenta.

Blanch incide en la vocación comarcal del PSPV. «Las provincias no eran ni una vocación ni una necesidad, pero las circunstancias históricas hicieron que apareciera la provincia», dice. «Lo que toca ahora es mejorar la reciprocidad del trabajo entre comarcas y provincias. Reforzar la figura de los secretarios comarcales, establecer un buen discurso que vertebre ese proyecto común para plantear una alternativa clarara al gobierno del PP en la Diputación y a la marginación a la que nos aboca el Gobierno de España», argumenta Blanch.

El candidato destaca el cambio de la realidad política en la provincia. «Llevamos dos años de gobiernos municipales y ello ha generado un cambio percibido positivamente por la ciudadanía. Ese cambio positivo se ha de trasladar a las nuevas estructuras del partido», argumenta Blanch..

Pep Lluís Grau

Mejorar la comunicación y más participación

El exsenador Pep Lluís Grau es quizás el más crítico con el funcionamiento hasta ahora de la ejecutiva provincial. «En muchos casos, y a muchos niveles, hemos estado con un partido desaparecido en momentos claves, incluso en las convocatorias electorales», señala. El candidato se muestra partidario de un cambio, «un revulsivo en la provincia, que puede pasar por la plataforma (en alusión el colectivo «Militantes en pie»), que surgió en respuesta a lo que la militancia interpretó como un retroceso democrático de nuestro partido. Necesitamos consolidar ese proceso en la estructura provincial, dando un vuelco y un cambio significativo, tanto en las formas como en el fondo», destaca Grau.

El candidato resalta que su proyecto tiene un carácter colectivo, «sin personalismos, con un modelo escrito y reflexionado, y no tenemos pegas en hablar y negociar para plantear una confluencia», precisa.

El exlíder de la agrupación local del PSPV de Castelló aboga por una nueva dirección provincial más cercana a las agrupaciones locales y fomentar los canales de participación de la militancia para que se sienta corresponsable del funcionamiento y decisiones del partido. «Un partido como el nuestro no se puede permitir que haya pueblos sin candidatura. Y tampoco se han afrontado los problemas de los distintos pactos locales para prevenir conflictos», asegura.

Ángel Badenas

Ni comarca ni provincia, simplemente territorio

El concejal de Onda no se anda por las ramas a la hora de justificar porqué se ha presentado a las primarias: «Entiendo que hay un territorio que se debería haber pisado más, haber llegado a todos los rincones para que todos los militantes se sientan en el mismo plano», señala Badenas. «Por tanto, ni comarcas ni provincia, simplemente territorio», añade.

El edil asegura que el objetivo de su candidatura no es otro que «darle la vuelta a la provincia para consolidar las alcaldías que tenemos y recuperar otras que podemos ganar y, sobre todo, tener agrupaciones en todas las poblaciones de la provincia».

Badenas no se olvida de la militancia a la que reserva una función clave. «Hay que conseguir que el papel de la militancia sea activo, cuyas decisiones lleven a cambios en la sociedad», explica.

Y para cristalizar los objetivos de su candidatura pone sobre el tapete dos iniciativas: «La oficina de acompañamiento a los militantes y representantes institucionales, que no será un mero espacio físico en la ciudad Castelló, sino que tendrá un carácter itinerante, para pisar el territorio. Y la oficina del talento para aprovechar la capacidad de nuestros alcaldes».