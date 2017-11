El cura de Nules reitera que fue un «grave error» publicar el artículo «homófobo»

El párroco de Nules, Esteban Badenes, está intentando cerrar el capítulo en el que se ha visto envuelto con motivo de la publicación del artículo

titulado «Romance de alumno de escuela moderna y avanzada» que ha sido tildado de «homófobo» y que criticaba a la escuela pública.

El propio párroco aprovechó la hoja parroquial de San Bartolomé y San Jaime publicada ayer para reiterar sus disculpas del texto que contenía

versos como «A Juan les gustan las niñas,/ igual que a ti mamá./ A Curro, niñas y niños para mayor variedad. / A Pedro solo los niños que al fútbol saben jugar; / Vicente no se decide, prefiere experimentar».

En el artículo publicado ayer, titulado con un simple «Saludos», Badenes empezó explicando que el artículo que apareció en la pasada hoja «no

debía haber aparecido» e insistió en que ese texto no es propio ya que lleva circulando por las redes «al menos desde el 2012 y que no refleja

el sentir propio ni de la Iglesia».

Mossén continuó diciendo que, «por falta de tiempo, se toman decisiones precipitadas y ello me ha llevado a cometer un grave error». «Al advertirlo intenté subsanar, eliminando la publicación lo antes posible y destruyendo las hojas impresas que aún no habían salido a la calle. Pero ante la rapidez de las redes sociales no se pudo subsanar en totalidad», continúa diciendo el párroco en el artículo.

Tras ese «grave error» cometido, el cura de Nules procedió ha mostrar sus disculpas, las cuales llegaron de forma personal al propio alcalde de la localidad, David García, quien se sintió muy dolido por las palabras del texto y que llegó a escribir una carta al Obispado para mostrar su rechazo a tal actitud.

El párroco reitera sus disculpas en la hoja parroquial publicada ayer y añade que «los que me conocen, saben que en mi persona no cabe el odio hacia ninguna persona. Saben que estoy disponible para todos, para quienes crean que pueda ayudarles desde mi humilde posición, y siempre con amor y respeto».

Además, Esteban Badenes continúa diciendo que «nunca he ido en contra de la escuela pública. Allí pasé mi infancia y mi juventud, guardando muchos y buenos recuerdos tanto de compañeros, maestros y profesores».Por último, el párroco de Nules entiende las reacciones tras la publicación del artículo «y por ello reitero mis disculpas, al tiempo que agradezco la comprensión y la aceptación de las mismas».

Apoyo de los fieles

Esa compresión a la que hizo referencia Esteban Badenes en el artículo que él mismo ha firmado en la hoja parroquial, se hizo patente en la

misa que tuvo lugar en la tarde de ayer en la parroquia San Bartolomé y San Jaime. El templo se llenó de fieles y algunos de ellos mostraron su

apoyo al párroco antes del inicio del oficio religioso. «Venimos a apoyar al párroco. Tenemos que apoyarle porque pensamos que ha sido una

tontería, nada importante», comentaba una de las vecinas de Nules, quien añadió diciendo que «a mis ministros que no me los toque nadie que ya me las compondré yo, dijo nuestro señor. Eso es lo que tendría que haber pensado la gente».

Entre los asistentes también había gente que no sabía o no quería opinar acerca del tema, pero también destacó el tono agresivo de otros

asistentes a la misa de ayer por la tarde que impidieron el correcto acceso a los medios de comunicación al complejo parroquial.