«Las empresas que mejor han superado la crisis son las que actuaron con ética»

La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló se ha convertido en la primera universidad española con un código ético que incluye mecanismos para su cumplimiento. El catedrático de Ética de la UJI Domingo García Marzá explica las claves de las buenas prácticas en el sector público y privado.

¿Qué papel juega la ética en el mundo educativo?

La ética juega el mismo papel en todos los ámbitos y es el de responder de aquello que se espera de un colegio, de un instituto o de la universidad. La gente sabe lo que significa la universidad y sabe que eso tiene una serie de compromisos. La ética es una forma de gestionar los compromisos que tiene la universidad o, al menos, lo que pretendemos con este código ético es convertir la ética en un instrumento de gestión. La ética lo que nos dice es cómo hacer las cosas bien y actuar correctamente. Esa es la teoría, ahora hay que aplicarla.

¿El código ético se aplicará a todo el personal de la universidad (estudiantes, profesorado y administración?

El código ética va dirigido a toda la comunidad universitaria por igual, sin distinguir. Todos tenemos las mismas obligaciones. Por supuesto habrá acciones más dirigidas al profesorado, o a los alumnos, o al persona de administración pero afecta a toda la comunidad universitaria.

¿Qué mecanismos habrá para que se aplique de una manera real?

Estos códigos llevan su sistema de cumplimiento. Habrá una comisión de ética obligatoria que se encarga del seguimiento de una línea ética de alertas, sugerencias y denuncias para que cualquier persona de la comunidad universitaria pueda denunciar algún incumplimiento y decir si se cumple o no se cumple.

¿Cuáles son los valores más importantes a inculcar en los estudiantes?

Nosotros los valores los tenemos ya en los estatutos pero se tienen que actualizar, por eso, un valor básico es el respeto. El reconocer al otro y el respetarlo. El reconocimiento a base de la ética. Podemos dialogar, claro que hay conflictos y hay problemas, pero tenemos que enseñar a, lo que se dice con el lenguaje de la calle, ser personas. Tenemos que enseñar a los estudiantes la ética profesional. Uno no nace siendo un buen médico o un buen arquitecto, eso se tiene que educar. Tenemos la obligación de formar a buenos profesionales técnicamente y humanamente, y eso quiere decir que hace falta una educación de la ética profesional que diga qué es actuar bien.

Actualmente, ¿qué grado de cumplimiento de este código estaría la UJI?

La UJI es una universidad respetuosa, estamos haciendo la memoria de responsabilidad social y ahí estarán las denuncias que han habido. Somos una universidad joven, pequeña, en el buen sentido, y el grado de cumplimiento de nuestros valores es bastante alto, siempre se puede mejorar, pero el grado de cumplimiento es bastante alto. Lo que nos faltaba era, todo ese cumplimiento, ponerlo en un papel.

¿La ética es compatible con la finalidad de las empresas de hacer dinero?

La ética quiere decir hacer las cosas bien, tanto en las personas como en las instituciones. La empresa tiene que ser ética como institución y eso significa que tiene que tener espacios donde esos valores se puedan cumplir. No hay ninguna diferencia porque, efectivamente, lo que queremos demostrar, y está demostrado, es que la ética no es un pasivo y nunca puede serlo, porque entonces no existiríamos. La ética no va en contra de los beneficios de una empresa, en todo caso, el beneficio es el que no tiene en cuenta la ética. Pero ahora lo que queremos demostrar es que una empresa que sea ética es rentable. Ello lo demuestra el hecho de que las empresas que han superado la crisis, o que mejor han superado la crisis, son empresas que de alguna forma actuaban correctamente, o más correctamente que las otras.

¿Le veremos como rector?

Lo estoy pensando y todavía hay tiempo. Por una parte sí, porque efectivamente llevo muchos años e ilusión sí que hay, pero por otra parte la investigación pesa mucho. Tengo que pensarlo y todavía tengo tiempo para decidirme.