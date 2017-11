Aquest mes de novembre que ara comença pose punt i principi a la meua etapa com alcaldessa de Cabanes encara que continuaré com a diputada provincial pel PSPV-PSOE, el meu partit en el qual milite des dels 18 anys. Sí, han llegit bé, punt i principi. No m'agradaria anar-me'n del càrrec amb la idea de final perquè ni crec ni vull que ho siga.

Vaig agafar la direcció de l'Ajuntament de Cabanes, el meu poble, al maig del 2016 conscient que el camí no anava a ser gens fàcil. Veníem de 17 anys de govern del Partit Popular amb dues dimissions d'alcaldes i desenes de problemes estancats sense resoldre. La paràlisi del consistori en els últims anys havia estat brutal i ho sabia, sabia que assumia el repte polític més important de la meua carrera fins aleshores, reanimar un ajuntament en parada cardiorespiratòria. He treballat i m'he implicat al màxim dedicant el temps que tinc i el que no a una tasca que adore: la política municipal.

Disfrute amb el meu treball, proposant, gestionant i compartint amb els meus veïns i veïnes la idea del Cabanes del futur que vull i que somnie. Projectes tan necessaris com la reforma i ampliació de l'ambulatori, l'adaptació del pavelló polifuncional per a poder acollir esdeveniments, l'adequació de desenes de camins rurals, els pressupostos participatius, l'impuls que hem donat al turisme tant de sol i platja com patrimonial, cultural i esportiu? em fan sentir orgullosa del treball realitzat i em donen ganes de continuar endavant resolent els problemes que encara tenim pendents com és, per exemple, el mal estat en el qual es troba la carretera de Miravet. En aquest moment, com a alcaldessa i diputada ja he traslladat la demanda de renovació de la carretera a la Generalitat Valenciana i la Diputació i continuaré fent força des del consistori i també des de l'ens provincial perquè aquest i altres temes pendents tinguen una solució.

Me n'aniré del despatx d'alcaldia però no de l'Ajuntament. Continuaré al front de les regidories d'Hisenda, Turisme i Esports i bolcada en cada proposta que qualsevol cabanyut o cabanyuda vulga fer-me, treballant amb el mateix ímpetu del primer dia. Puc dir clarament i sense pèls a la llengua que em sent orgullosa d'haver sigut durant aquest temps l'alcaldessa del meu poble i em tornaran a trobar en les properes eleccions perquè estic convençuda que el camí que hem començat té un futur brillant esperant-nos.