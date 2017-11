El Consell desatiende la contratación temporal para discapacitados

La «inclusión» de las personas con «diversidad funcional» ha sido, desde que el Pacte del Botànic se hiciera con el gobierno autonómico, una de las prioridades de la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra. No obstante, todavía quedan asuntos pendientes como la modificación de la Orden de Contratación Temporal que, si bien no impide a las personas con discapacidad acceder a un puesto de trabajo en la administración pública, tampoco contempla políticas específicas que favorezcan la contratación de personas con diversidad funcional. Esta situación ha propiciado el triste caso de un joven de Castelló, de 32 años, con un 33 por ciento de discapacidad reconocida y que, a pesar de haber sido capaz de terminar su formación, lleva cinco años sin que le llamen de la bolsa de trabajo temporal de la Conselleria de Sanitat.

Según cuenta la madre del joven, Elena Aledón, esta situación está afectando al carácter de su hijo debido al «aislamiento social» que está sufriendo. «Desde que no tiene trabajo su vida social se ha visto restringida, prácticamente, al entorno familiar. No tiene amigos, no sale de casa y cada vez su situación se agrava como consecuencia de su aislamiento social. Mi lucha por que tenga un trabajo es para que salga de casa y tenga relación con la gente», cuenta Aledón.

El caso fue llevado al Síndic de Greuges quien instó a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública «a adoptar las medidas necesarias que permitan hacer efectivo el derecho de las personas con diversidad funcional a integrarse en la administración sanitaria valenciana. En este sentido, le sugiero que, a la mayor brevedad posible, ponga en funcionamiento la bolsa de trabajo que permita la contratación temporal de personas con diversidad funcional».



Sin noticias de la Mesa Sectorial

No obstante, de eso hace ya dos años y, de momento, la conselleria no ha hecho nada al respecto. Si bien es cierto que se anunció convocar una Mesa Sectorial para cambiar la orden en cuestión, todavía ahora no se sabe nada al respecto. La última respuesta que Aledón ha obtenido de la Conselleria de Sanidad reza así: «Se está negociando, en Mesa Sectorial, la nueva norma que ha de regir las contrataciones de personal temporal de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, en la que se estudiará la posibilidad de regular un sistema para facilitar, en mayor grado si posible, el acceso a la ocupación pública de las personas con diversidad funcional. En la actual normativa de bolsa de trabajo no se contempla una cuota para personas con diversidad funcional».

Según ha podido saber Levante de Castelló, a finales de la semana pasada la Mesa Técnica, de donde tiene que salir el borrador de la nueva ley, todavía no se ha convocado.

Ante la desatención de la Generalitat a este menester, la madre del joven castellonense ha enviado una carta dirigida a Mónica Oltra para que conozca su caso e instarle a que «inicie las gestiones oportunas para que se instaure con carácter urgente la incorporación de personas con diversidad funcional en las administraciones públicas en lo que a contrataciones temporales se refiere», apunta en el escrito.

El hijo de Elena Aledón tiene 32 años y tiene concedida con carácter definitivo una discapacidad del 33 por ciento. «Con mucho esfuerzo y ayuda», ha conseguido finalizar los estudios de ESO y tiene el título de técnico en emergencias sanitarias, y también tiene el carné para conducir ambulancias. Durante ocho años trabajó como camillero hasta que hace casi cinco años fue despedido. Fue entonces cuando el joven se inscribió en la bolsa de trabajo de la Conselleria de Sanidad para trabajar como celador pero «nunca le han llamado», denuncia su madre.

La lucha de Elena Aledón empezó hace años cuando se dio cuenta de que las bolsas de trabajo temporal de las administraciones públicas no contemplaban la diversidad funcional. «Hace dos años recurrió al Síndic de Greuges que transmitió mi queja a la Conselleria de Sanidad. Ha pasado más de un año, y algunos intercambios de correos, hasta que en agosto de 2016 el Consell se comprometió a modificar en Mesa Sectorial la Orden de Contratación Temporal, para regular la incorporación a la misma de personas con discapacidad. A día de hoy no se ha producido ningún cambio», apunta Aledón.

Además, añade que «lo que más me preocupa es el aislamiento social que tiene. Actualmente, su actividad fuera de casa se limita a participar como voluntario dos tardes a la semana en el Aula de Memoria gestionada por la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de Castelló».