DESMEMORIA O CINISMO

leo, entre sorprendido e indignado, el artículo que publica la alcaldesa de Almassora, Merche Galí, en el Levante-EMV del pasado 5 de noviembre.

Y digo que sorprendido porque me parece bastante cínico que la alcaldesa haga una defensa tan encendida del Polígono Industrial del camí Fondo (SUPOI-8) sin acordarse de la campaña furibunda contra ese polígono que hizo el PSOE de Almassora cuando en 1998 se aprobó el vigente Plan General de Ordenación Urbana, con manifestaciones en contra del SUPOI-8, del que anunciaban que sería como una de las pestes bíblicas para Almassora.

Por la calificación del dicho SUPOI-8 en el PGOU, los socialistas de Almassora llegaron incluso a alentar y estar detrás de una querella criminal que presentó, teledirigida por ellos, la Asociación de Vecinos de Santa Quiteria contra el entonces alcalde Vicente Vilar (q.e.p.d.) y contra un servidor, que pasaba por allí, por ser Teniente-Alcalde de Hacienda y Personal, que no de Urbanismo? Pero esa querella, como no podía ser de otra manera, fue archivada por los Tribunales, y todavía estamos esperando que alguien del PSOE de Almassora pida perdón por aquellas falsas acusaciones tal y como demostraron los jueces?

Ahora, la alcaldesa socialista de Almassora, no sé si por desconocimiento de aquellos posicionamientos o -espero que no- por puro cinismo, es la más firme defensora de aquel magnífico, como ella dice, Polígono del Camí Fondo, donde se han venido ubicando, y así lo dice, "algunas de las industrias más potentes de nuestro entorno y allí se concentran buena parte de las licencias que vaticinan un futuro más que prometedor para el empleo local". A buenas horas, mangas verdes! Aquel terrorífico polígono que iba a destruir nuestro medio ambiente, como ellos decían, es ahora una magnífica oportunidad para la creación de riqueza y empleo en nuestro municipio. Si hubiera sido por los socialistas de Almassora, ese Polígono hoy no existiría. Y a la hemeroteca me remito. Insisto: o desconocimiento o puro cinismo.

El otro tema recurrente de nuestra alcaldesa es el que hace referencia a la Avda. Generalitat y a la deuda municipal. Obvia que el Plan Especial de Reserva de Suelo para obtener la superficie donde se ubicó la propia Avenida Generalitat, la Residencia de la 3ª Edad, el Instituto Vila-roja y la Piscina cubierta, fue aprobado por unanimidad del Pleno, es decir, también por sus compañeros socialistas de aquella legislatura. Y sí, es cierto que los Tribunales declararon nulo aquel Plan Especial y hubo que pagar indemnizaciones, desorbitadas indemnizaciones, las que finalmente marcaron los Tribunales. Pero he de recordarle a la Sra. Alcaldesa que, contra la opinión de sus compañeros de filas, luchamos en los Tribunales para rebajar la indemnización a los 8,5 millones de ? que finalmente pagamos, mientras desde el PSOE se nos instaba a pagar 17? Y lo pudimos pagar por nuestra política sensata, previsora y rigurosa, sin que las arcas municipales cayeran en la apocalíptica bancarrota que ellos vaticinaban en la campaña electoral del 2011.

Y, finalmente, es habitual que repita una y otra vez su sesgada opinión sobre la deuda municipal. Si ahora puede seguir recortando deuda es porque les dejamos un Ayuntamiento saneado, uno de los menos endeudados de la Comunidad Valenciana, con una deuda de poco más del 20%, y con unos remanentes de tesorería excelentes? Pero viene bien recordarle que, cuando en 2003 llegué a la alcaldía, la deuda era del 95%, una deuda de 11 millones de ? para unos ingresos entonces de 11,5. Y, como debe ser, con políticas responsables que no impidieron –a la vista está- que se hicieran importantes inversiones, la redujimos al 20% y fuimos capaces de pagar las indemnizaciones sin que se resintieran ni los servicios ni los bolsillos de nuestros vecinos, a los que incluso rebajamos el IBI en un 24%. Vds no han rebajado ningún impuesto, mientras nos han subido un 15% la tasa de basuras?