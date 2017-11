Calleja: "Me gustaría ser el primer entrenador en levantar un título aquí"

Javier Calleja, técnico del Villarreal, aseguró durante el programa "El Club" de BEIN Sports que le gustaría ser "el primer entrenador en levantar un título" con el equipo y que, a pesar de que "muchas veces ha estado cerca de conseguirlo", está convencido de que pronto se logrará.

El entrenador madrileño, que jugó durante cinco temporadas en la entidad castellonense, explicó que tras recibir la propuesta de Fernando Roig, presidente del club, para ocupar la plaza de entrenador del primer equipo, en sustitución del destituido Fran Escribá, su respuesta fue "un sí claro".

"Cuando me reuní con Fernando Roig lo primero que me dijo es que no iba a ser algo temporal, si no que era para toda la temporada, confiaba en mí para coger al primer equipo con la posibilidad de ampliar el contrato para más años", aseguró Calleja.

También añadió que conoce perfectamente "la idiosincrasia del club y su funcionamiento", además de incidir "en el cariño de la afición por todos los años bonitos" que ha pasado en Villarreal, tanto de jugador como de técnico.

"Tenemos la suerte de que tenemos la mejor cantera de España, el filial del club está haciendo una magnífica temporada y algunos de sus jugadores tienen un futuro extraordinario", apuntó Calleja, quien fichó por el primer equipo tras dirigir al filial.

Asimismo, recalcó el potencial de Rodrigo Hernández "Rodri", de quien dijo que "es muy completo, tiene buen criterio y defensivamente es muy inteligente y dará que hablar en el futuro".

Respecto a la idea de juego, matizó que en el centro del campo introducen "un rombo que da la oportunidad de jugar escalonados", "con libertad de movimientos por dentro para llevar de esta forma la iniciativa del juego y crear una superioridad en el centro del campo, es una idea que se ha intentado inculcar desde el inicio".

Calleja también valoró el estado de forma de Mariano Barbosa y aseguró que "es un grandísimo portero", aunque comentó que esperan "contar dentro de poco con Sergio Asenjo", ya que "la vuelta de Andrés Fernández se producirá más tarde".