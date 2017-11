La voz de peso del juvenil del Roda

Daniel Pereiro Borrajo (Vigo 13 de septiembre de 2000) es el capitán de uno de los equipos más jóvenes de la División de Honor como es el Roda. Formado en las categorías inferiores del Celta, también pasó por el Coruxo antes de recalar en las filas del Villarreal. Califica de «muy buena» la temporada de su equipo. «Con la única pega de los partidos de fuera de casa donde nos cuesta más sacar puntos», apuntó. «Estamos haciendo un fútbol muy bueno y las sensaciones al terminar la mayoría de los partidos, independiente del resultado, son buenas», explicó el central de la escuadra gualdinegra.

El equipo va escalando puestos en la tabla y ya quinto en la clasificación. Y se puede mejorar. Queda mucha Liga. «Aún no hemos acabado la primera vuelta, pero creemos que si seguimos por este camino podemos sacar cosas muy buenas de este año», destacó Dani Pereiro. Y dejó claro que a nivel personal «evidentemente siempre hay cosas que mejorar y siempre se puede dar más, pero creo que el entrenador me ha dado mucha confianza y espero estar respondiendo a la altura de lo que se espera de mí», dijo. «Comencé a un nivel altísimo y ahora mismo quizá haya bajado un poco, pero trabajo cada día para dar lo máximo de mí y poder ayudar al equipo en todo lo que pueda», se sinceró.

Llevar el brazalete de capitán del Roda «para mi es una satisfacción. Está claro que el brazalete conlleva una responsabilidad, pero es algo que me enorgullece, que me ayuda a autoexigirme más y mejorar». Y en cuando a las aspiraciones del equipo señaló que «este equipo no tiene límites y llegaremos hasta donde nos den las piernas. Cada partido lo preparamos, lo trabajamos, lo jugamos y lo analizamos, y en cada una de ellas nos esforzamos al máximo. La mayoría de los equipos son equipos tienen juveniles de tercer año y nosotros somos la gran mayoría de segundo, uno de tercero, cinco de primer año y un cadete, la diferencia es muy grande», concluyó.