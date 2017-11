«Me gustaría ser el primero en levantar un título aquí»

Javi Calleja, técnico del Villarreal, aseguró durante el programa 'El Club' de BEIN Sports que le gustaría ser «el primer entrenador en levantar un título» con el equipo y que, a pesar de que «muchas veces ha estado cerca de conseguirlo», está convencido de que pronto se logrará.

El madrileño, que jugó durante cinco temporadas en la entidad amarilla, explicó que tras recibir la propuesta de Fernando Roig para ocupar la plaza de entrenador del primer equipo, en sustitución del destituido Fran Escribá, su respuesta fue «un sí claro». «Cuando me reuní con Fernando Roig lo primero que me dijo es que no iba a ser algo temporal, si no que era para toda la temporada, confiaba en mí para coger al primer equipo con la posibilidad de ampliar el contrato para más años», aseguró Calleja.