Expertos destacan la importancia de prevenir la radicalización de jóvenes para evitar el auge del yihadismo

Carola García-Calvo Rosell, doctora e investigadora del Programa de Terrorismo Global del Real Instituto Elcano, ha analizado los procesos de radicalización en el ámbito terrorista en el marco del congreso «El derecho penal frente al nuevo terrorismo», que ha organizado el Centro de Investigación en Derecho Penal, Criminología e Inteligencia de la Universitat Jaume I.

García-Calvo ha expuesto las principales conclusiones del estudio que está realizando el Real Instituto Elcano sobre la evolución del terrorismo yihadista en España desde 2007, una investigación empírica en la que se ha analizado el perfil de todos los condenados por este tipo de terrorismo desde 1996, y más concretamente de los 178 detenidos que ha habido en el periodo 2013-2016, tras la aparición del Estado Islámico.

La investigadora ha explicado que el terrorismo yihadista es un fenómeno muy complejo, que no se puede simplificar porque alberga una gran variedad de perfiles, pero sí que ha detallado algunas de las conclusiones generales que arroja este estudio sobre el perfil sociodemográfico de los yihadistas en España: hombres jóvenes (con una media de edad de 30 años), casados, de nacionalidad marroquí y española, inmigrantes de segunda generación, con formación secundaria y ocupaciones laborales diversas. Carola García-Calvo ha querido hacer hincapié en que la mayoría de estos jóvenes no se radicalizan porque no están integrados socialmente sino porque les falta asimilación cultural, no se sienten identificados ni con el país de origen de sus padres ni con el país en el que han nacido y/o vivido, y los yihadistas aprovechan esta situación para darles una identidad definida y un objetivo vital.

En cuanto a los procesos de radicalización, la profesora ha indicado que no se trata de un fenómeno homogéneo, sino que se produce por zonas. Así, actualmente, la principal "bolsa de radicalización" de España es la provincia de Barcelona (el 27% de los detenidos por actividades yihadistas procedía de allí), seguida de las ciudades de Ceuta, Madrid y Melilla. García-Calvo también ha abordado cómo se realiza esta radicalización, ya que es más frecuente a través de contactos presenciales, reuniones cara a cara, en domicilios, centros religiosos, etcétera, pero también se produce en el entorno virtual; y ha incidido en que en este proceso tienen un papel fundamental los agentes de radicalización, individuos con conocimiento y carisma que captan a estos jóvenes y los guían en este proceso.

Después de analizar todos los perfiles de los detenidos, también se ha podido comprobar la importancia del entorno de confianza, ya que el 70% de los detenidos tenía vínculos sociales, amigos, vecinos o familiares, implicados en actividades yihadistas, y en 4 de cada 10 casos se ha detectado la presencia de hermanos en la misma célula terrorista.

La investigadora ha finalizado su intervención haciendo un llamamiento para que la administración centre sus esfuerzos en prevenir estos procesos de radicalización, y se apliquen los planes existentes de una forma más diligente y con mayor celeridad.

Procesos de radicalización en el caso de ETA

Por otra parte, Florencio Domínguez Irribarren, director de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo y experto en información sobre terrorismo en España, ha abordado los procesos de radicalización terrorista en el caso del grupo terrorista ETA, y, más concretamente en los años 80, cuando la banda tuvo una mayor actividad criminal con casi 100 asesinatos en un solo año.

Domínguez Irribarren ha explicado que en aquella época ETA llegó a su máximo potencial por la facilidad con que reclutaba terroristas y por el elevado número de miembros con el que llegó a contar, «de hecho hubo un momento en que cada 11 días se creaba un nuevo comando terrorista formado por entre tres y cinco miembros». El periodista ha indicado que hay que entender dos fenómenos para encontrar una explicación a esta situación: en primer lugar el llamado "santuario francés", la zona del País Vasco-Francés ubicada a 20 minutos de San Sebastián donde durante años los terroristas podían vivir con total tranquilidad y actuar a la luz del día, lo que facilitaba los procesos de reclutamiento. Y en segundo lugar, la existencia de un sector social vasco que secundaba a ciegas a ETA y que creó una sociedad paralela con su propia agenda, sus medios de comunicación, su cultura, su estética€ «Este sector de la sociedad no sólo impulsaba que los jóvenes entraran a formar parte de la banda, dando cierto status a los etarras, sino que frenaban las posibles disidencias».

El director de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo ha finalizado su intervención recalcando las similitudes que existen entre cómo reclutaba y radicalizaba ETA a sus miembros, y cómo lo hace ahora el Estado Islámico, ya que «en aquella época la mayor parte de los jóvenes que ingresaban en la banda también lo hacían a través de su círculo de confianza, de la mano de amigos, vecinos, hermanos o parejas».

El congreso «El derecho penal frente al nuevo terrorismo», dirigido por los profesores María Luisa Cuerda Arnau, Cristina Guisasola Lerma y Antonio Fernández Hernández, se desarrollará durante dos días en la UJI y abordará otros temas de actualidad como la detección de la radicalización en Internet o las medidas y consecuencias sancionadoras, con un especial énfasis en el caso juvenil.