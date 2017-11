El momento de Kike Ferreres

Kike Ferreres está en buen estado de revista. Es más, está con mucha hambre de fútbol después de dos meses de trabajo en solitario para recuperarse de una lesión de la que ya está totalmente recuperado, habiendo jugado minutos sueltos en las dos últimas jornadas. Ahora, con la baja del improvisado lateral izquierdo Juanjo Gracia, se le presenta la oportunidad de recuperar la titularidad, a no ser que el técnico del CD Castellón se saque de la manga un nuevo planteamiento para jugar con una línea de tres atrás.

El jugador de Borriana es, a día de hoy, el único lateral zurdo natural del equipo y parece ser que regresará al once para recibir el domingo al vigente campeón de Liga, el Olímpic de Xàtiva (17 horas). Un partido muy exigente y para el que el equipo de la capital de la Plana se prepara con máxima concentración porque tiene en juego algo más que tres puntos: se quiere ganar y dar una buena imagen, acorde a la expectación generada por este equipo.

Kike Ferreres lo reconoce: «Ya estoy perfectamente para disputar noventa minuto. En las dos últimas semanas he cogido la forma después de dos meses fuera de los campos». La última palabra la tendrá el entrenador Frank Castelló, pero el borrianense está deseoso de volver a ser ese futbolista tan atrevido por la banda izquierda, como lo demostró antes del contratiempo físico que le ha tenido al margen del equipo durante demasiadas semanas.

Desde la barrera ha visto gran parte de los últimos partidos y, sobre la imagen ofrecida, explica que «el equipo viene cosechando buenos resultados. Fuera de casa está sacando bastantes puntos». Y es consciente de que entrar en el once es complicado debido al gran nivel que atesoran todos los jugadores del primer equipo, a no ser que haya oportunidades como esta por la sanción de un compañero (Juanjo) o en caso de lesión, que espera sea las menos veces posible a lo largo de la presente temporada. «Es difícil entrar en el once cuando todo va bien», aseguró.

Ahora al Castellón le toca jugar en casa donde, bajo el punto de vista de Kike Ferreres, «nos falta un plus de buen juego». No obstante, el lateral borrianense tiene claro que «eso irá saliendo», porque «lo importante son los resultados que es lo que te marca estar más arriba o más abajo». De momento el plantel es quinto a dos puntos de la promoción.