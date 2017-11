Carmen de Castelló jugarà la fase final individual de One Wall

Les últimes competicions federatives demostren que cada dia les xiques juguen i disfruten més practicant raspall, frontó, galotxa i One Wall, que són de moment les modalitats que practiquen de forma més habitual. Esta temporada les competicions on participen les xiques han millorat els seus registres de participació. En els XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana d'One Wall, esta temporada han participat 145 jugadores i 30 escoles (Alfara de la Baronia, Alfàs del Pi, Algimia d'Alfara, Alqueria de la Comtessa, Bellreguard, Beniarbeig-El Verger, Benidorm, Bicorp, Borbotó, Castelló de la Plana, Faura, Llíria, Marquesat, Massalfassar, Meliana, Moixent, Montserrat, Náquera, CEIP Oliva Santa Anna, Sella, Sueca, Tavernes Blanques, IES Patraix de València, CEIP Preses de Montañana de València, CEIP Santa Teresa, CEIP Rodríguez Fornos, Vall de Laguar i Rafelbunyol) .

El diumenge 12 de novembre es jugaran les finals de les cinc categories de competició a partir de les 9 hores del matí amb les millors jugadores que estan jugant esta edició en el poliesportiu de Massamagrell. Es disputaran més de 130 partides d'One Wall. Carmen de Castelló serà una de les favorites de la categoria infantil, encara que tindrà molt complicat repetir la plata que va aconseguir en categoria aleví la temporada anterior. Entre les favorites estaran Marina d'Algimia, Marta i Aina de Meliana, i Judith de Laguar per a conquistar junt amb la jugadora de la província de Castelló les medalles Autonòmiques. L'èxit del creixement és el treball coordinat de les escoles, clubs, Federació, administracions i col·laboradors que estan possibilitant la integració de la dona en el nostre esport autòcton.