Fiscalía investiga a la secretaria de Almenara por revelación de secretos a un opositor

La Fiscalía Provincial de Castelló ha abierto diligencias penales contra la secretaria del Ayuntamiento de Almenara, por un presunto delito de revelación de secretos y un delito de falsificación de documentos oficiales. En concreto, la investigación hace referencia a que, posiblemente, la secretaria facilitó a uno de los candidatos las preguntas y respuestas de un examen de oposición para cubrir una de las dos plazas ofertadas de Policía Local y llegando incluso a firmar ella misma el examen tipo test del también denunciado.

Como explicó la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, todo el proceso se remonta al año 2016, cuando comenzó el proceso de selección para dos plazas fijas de Policía Local. Se convocaron las plazas, se asignó un tribunal y tras ello comenzaron a realizarse las diferentes pruebas por parte de todos los candidatos. La medición de altura, el examen psicotécnico y la prueba física se realizaron sin ninguna anomalía «pero al llegar al tipo test el tribunal empezó a sospechar cosas», comentó Estíbaliz Pérez.

Y es que en la prueba de tipo test, a la que lograron llegar tres aspirantes, hubo un candidato que destacó por encima del resto y sacó una nota de 9,12, mientras que los otros dos candidatos tuvieron una nota de entorno a un seis. La secretaria llegó a definir como un «crack» al candidato que sacó más puntuación.

Tras conocer las notas, estos dos opositores presentaron una recusación y aportaron documentación con la que incidieron en que el opositor tenía vinculación con la secretaria, ya que tenía relación con el hijo de ésta.

«En cuanto vi todo esto convoqué al tribunal y pedí a la secretaria que, si tenía relación, se apartara del proceso». En un principo la secretaria se negó a apartarse «pero a los días presentó un escrito anunciado que se apartaba del proceso y se nombró a una nueva secretaria», comentó la alcaldesa.



El opositor abandona el examen

Con todo, llegó la siguiente prueba, la de valenciano, y en esta fase, que no era eliminatoria, el candidato con mayor nota no se presentó, y ya no volvió a aparecer en el resto del proceso selectivo. «Y todo seguía siendo muy raro».

Tras ello, en el mes de junio de este año 2017, el tribunal de la oposición, denunció ante el Ayuntamiento de Almenara unas presuntas irregularidades y señalaron que la firma del examen del opositor «no parecía que era la suya ya que no era similar a la que aparece en la fotocopia de su DNI y en la solicitud para realizar la oposición», continuó explicando la alcaldesa de Almenara.

En los hechos de la denuncia se hace referencia a que la secretaria pidió al Jefe de la Policía Local que le confeccionara las 15 preguntas que le correspondían para el examen tipo test y que se le facilitaran todas las preguntas una semana antes de lo acordado. También hicieron alusión a que, posiblemente el examen no hubiese sido firmado por el opositor denunciado y la relación entre éste y el hijo del secretaria ya que fue «antiguo socio de su hijo», como se especifica en la denuncia.

Finalmente, Estíbaliz Pérez puso en conocimiento de Fiscalía toda esta información y esta misma semana el ayuntamiento ha recibido el decreto del fiscal por el que abren diligencias penales contra la secretaria y al opositor por ser, presuntamente, autores de un delito de revelación de secretos y falsificación de documentos oficiales.

El juzgado de Nules es el encargado de instruir la causa.

La alcaldesa de Almenara añadió que la secretaria denunciada trabaja en el ayuntamiento desde el 2014 «y ya ha tenido algunos problemas con trabajadores del ayuntamiento».