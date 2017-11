i fora de catalunya, caixa b

durant setmanes, ja quasi mesos, Catalunya, l'1-O, la DUI, el 155 i una infinitat de termes, sigles i noms propis han copat totalment la informació. Tant, que mentres 40 milions de ciutadans i ciutadanes mirem cap allí, una fiscal ha confirmat que ha quedat plenament acreditada l'existència de la caixa B del Partit Popular i que la trama liderada per Correa va finançar el partit mitjançant suborns i comissions a alts càrrecs públics. Com qui no vol la cosa!

Pot ser que una part de la ciutadania tampoc no s'haja asabentat que als famosos papers de Bàrcenas apareix un nom que a molts ens és familiar. Sembla que un tal «M. Rajoy» va cobrar sobresous en diners negres i sembla que, ara sí, el PP haurà d'aclarir d'una vegada què ha fet el seu secretari general i president del Govern d'Espanya. I més ara que l'inspector en cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional ha confirmat que «de manera indiciària» Rajoy va cobrar diners de la presumpta caixa B.

Tampoc hem sentit parlar massa de les retallades, per tercer any consecutiu, en Sanitat, Educació i Protecció Social. Les pensions, els serveis socials i les polítiques de foment d'ocupació seran reduïts dràsticament, però això el Govern ha preferit tapar-ho amb banderes. Ha passat també desapercebut el fet que el preu de la llum va arribar el passat 24 d'octubre a la xifra més alta dels últims sis anys. Es veu que no interessa que se sàpia que aquest increment del cost mitjà del rebut del mes d'un 7% respecte al mes anterior és conseqüència de la desastrosa regulació en matèria d'energia que ha fet el govern estatal en els últims anys.

Només a Almassora, amb els plans contra la pobresa energètica, en poc més de dos anys hem evitat ja talls en el subministrament de llum, aigua i gas de vora un centenar de famílies. No s'entén que es posen traves quan es tracta d'aconseguir que totes les persones tinguen les necessitats bàsiques cobertes. Mentres predica la unitat d'Espanya, el PP empobreix i roba els ciutadans i les ciutadanes. I ho fa el mateix PP que ha blocat més de 40 lleis en un any (aquesta legislatura només n'ha aprovat 3) i que ha ampliat 35 voltes el termini de presentació d'esmenes per a un únic article de la reforma de l'Estatut. Un únic punt, senyors i senyores, que impedeix que els valencians i les valencianes puguem tindre un tracte just. Una estafa intolerable que no podem permetre que es perpetue. I menys per part d'aquells que, durant dècades, s'han dedicat a buidar-nos les butxaques per omplir les seues.

Ahir a Almassora vam acollir la xarrada «Finançament just per garantir el benestar», en la qual va quedar clar que som l'autonomia pitjor finançada d'Espanya i que l'Estat no ens dóna els diners que ens pertoquen. Ho van explicar la diputada al Congrés Marta Sorlí, la síndica adjunta a les Corts Mònica Àlvaro, la vicealcaldessa de Castelló, Ali Brancal i la primera tinenta d'alcaldessa d'Almassora, Susanna Nicolau. Cada vegada som més els que tenim clar que el nostre principal problema és la falta d'un finançament just per part de l'Estat. Per això, dissabte que ve hem de ser milions de valencians i de valencianes els que exigim un tracte just. Hi serà la major part de la societat civil i, de moment, tots els partits polítics, a excepció del PP. El nostre futur està en joc i la partida comença el 18 de novembre a València.