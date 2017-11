El Villarreal B afronta hoy el último entrenamiento previo al partido de mañana en el campo municipal de Olot frente al conjunto titular de esta instalación, a partir de las 16.30 horas. El equipo amarillo de Miguel Álvarez tiene ganas de reencontrarse con la victoria después de cuatro encuentros sin hacerlo (derrota ante el Mallorca y empates frente al Valencia Mestalla, Lleida y Elche). «Eran partidos difíciles, pero dimos la cara y por pequeños detalles no nos ganamos. Ha sido importante no dejar de sumar. Estos empates los haremos buenos», aseguró Pedro Martínez, extremo diestro del primer filial.

El mediocentro de Dolores destacó que «la intención del equipo siempre es hacerlo lo mejor posible. En Segunda División no hay partido fácil y esta temporada sí que hay equipos de mucho nivel por su historial. El que se avecina ahora, en Olot, tampoco será nada fácil». Y es que de perder el equipo gerundense, su técnico Martín Posse sería destituido automáticamente, según apunta la prensa de Girona.

Preguntado Pedro Martínez por cómo valora lo hecho por el Villarreal B hasta la fecha, cumplido el primer tercio de la competición en el grupo III de Segunda División B, el jugador dijo que «la temporada está siendo muy buena. Estamos entre los cuatro primeros que es un gran mérito con la plantilla tan joven que tenemos. Y esto no va a parar. Queremos mantener esta línea mucho más tiempo». Además, a nivel personal dijo estar «satisfecho» porque «después de mucho tiempo sin jugar me han dado la oportunidad y me encuentro muy a gusto en el campo».

El filial amarillo realizará hoy el último entrenamiento antes del partido en Olot. La expedición saldrá primera hora de la tarde dirección a tierras gerundenses para pernoctar y velar armas de cara a la cita de mañana a las 16.30 horas en el Municipal de Olot.