Vila-real apuesta por la inclusión social y participación en la tercera convocatoria de la Edusi

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi) que la ciudad de Vila-real presentará a la tercera convocatoria de ayudas europeas será más social y más participativa. El alcalde de Vila-real, José Benlloch, avanzó ayer algunos de los trazos principales de la nueva Edusi que, manteniendo la esencia del trabajo realizado con los agentes sociales para las primeras convocatorias, refuerza el peso de los proyectos enfocados a la inclusión social y la lucha contra la pobreza, además de incorporar mecanismos novedosos de participación ciudadana, como encuestas directas a la ciudadanía sobre las problemáticas de la ciudad. La Edusi se aprobará en un próximo pleno, en el que el gobierno municipal prevé también aprobar la retirada de los recursos a las dos primeras convocatorias, al entender que en la tercera orden de ayudas se atienden las reivindicaciones locales.

«Había tres motivos principales por los que no estábamos de acuerdo con la resolución del Ministerio que nos denegó las ayudas en las dos primeras convocatorias: que no nos habían facilitado el acceso a la documentación y a las memorias que sí obtuvieron la financiación europea, con lo que era difícil saber en qué habíamos fallado y cómo mejorarlo; los criterios de baremación, que nos parecían difícilmente objetivables; y el escaso peso que se le daba al Objetivo Temático (OT9) de la inclusión social. Ahora estas tres condiciones se han corregido», explicó Benlloch. «Estas novedades, unidas a la lealtad institucional, nos llevan a retirar los recursos que presentamos en su día. Porque Vila-real no quiere ser responsable de que la llegada de fondos a otros municipios, con los que compartimos tanto, pueda ponerse en peligro», detalló el alcalde, quien agregó que esta decisión evitará mayores gastos para el municipio en asesoría jurídica. «Bastantes gastos judiciales tenemos por culpa del sentencias y empastres urbanísticos del PP», apuntó.

Aumenta la inversión

La retirada de los recursos deberá aprobarse en las próximas semanas en un pleno que el primer edil prevé hacer coincidir con la sesión que deberá aprobar la nueva estrategia Dusi que se presentará a la tercera convocatoria. El documento incrementa la inversión prevista –financiada al 50% por fondos europeos- de los 13 millones de la primera convocatoria a 15 millones de euros, debido fundamentalmente al incremento de los proyectos sociales. En concreto, el objetivo de inclusión social y lucha contra la pobreza, que pondrá el acento en el posicionamiento local en el ámbito de la atención sociosanitaria, supondrá 5,6 millones de euros i un 39% de la inversión de la Edusi. El fomento de las tecnologías de la información recibirá 1,4 millones, el área medioambiental y de eficiencia de recursos, supondrá un 26,9% y 3,8 millones, mientras que la programación en el objetivo de economía sostenible se fija en 3,4 millones de euros. La remodelación y adaptación de la Cámara Agraria como centro de emprendimiento; el intercambiador de transporte previsto en la plaza frente a la estación del ferrocarril; o el uso de productos locales, en particular la cerámica, en aplicaciones inteligentes como la energía termosolar o fotovoltaica son algunas de las actuaciones previstas.