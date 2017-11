El Villarreal C aspira a seguir en la buena línea ante el líder La Nucía

El Villarreal C tiene esta tarde un hueso duro que roer como es el actual líder de la categoría, La Nucía. La escuadra amarilla atraviesa un momento muy dulce con seis jornadas seguidas sin perder, tras sumar tres triunfos y tres empates. Mientras, el conjunto alicantino no conoce la derrota lejos del Camilo Cano, con tres triunfos y tres derrotas. Será un partido atractivo teniendo en cuenta que por el Mini Estadi últimamente han pasado equipos con el peso del Olímpic de Xàtiva o el Atlético Levante y no fueron capaces de ganar.

El conjunto de la Plana Baixa ha ido recuperando efectivos de peso y por eso su rendimiento ha ido a más. Pero para este encuentro el Villarreal C mantendrá las bajas del lateral diestro Migue Leal, los centrales José Castaño y Arnau Vega, del extremo zurdo Iván Martín; el mediapunta norteamericano Mukwelle Akale, y el ariete Mou. Todos ellos se encuentran lesionados.

La Nucía llegará con todos sus efectivos y también con el delantero Raúl Fabiani, presentado el miércoles pasado y que llega al equipo alicantino para dotarlo de más poder ofensivo. En su equipo ya hay futbolistas de mucho renombre como el portero Álex Marcano, el extremo Fofo (ex del Villarreal C y B), Sanjulián, Diego Ruiz y Jandro.

Los precedentes hablan de ocho enfrentamientos entre estos dos equipos, partidos que se saldaron con dos triunfos para el segundo filial amarillo, cuatro empates y dos victorias del conjunto alicantino en tierras de la Plana Baixa.