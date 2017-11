El Almazora necesita sumar para huir de la parte baja

Al Almazora se le han encendido las luces rojas de alarma tras encadenar tres derrotas consecutivas, las dos últimas en casa y la primera a domicilio. Los almassorenses de Nahum Mingol son terceros por la cola (en puestos de descenso a Preferente) y con la difícil papeleta que se le presenta esta tarde en su campo contra un Alzira que esta temporada está siendo muy irregular.

La escuadra de la Plana Baixa se ha ido desinflando en las últimas jornadas y está a punto de tocar fondo porque apenas le separan dos puntos del colista Borriol. Por eso el encuentro contra los alcireños se han convertido en toda una final. Ganar o agravar más la situación en la tabla.

El Almazora no podrá contar con el central Víctor Mateos que ha sido sancionado con cuatro partidos por la expulsión ante el Orihuela. El lateral zurdo Esteban Querol aún no está recuperado. Volverá el central Blay Andrés del Rey tras cumplir el castigo. En el Alzira su técnico Fernando Colomer recupera a Álvaro Lozaa, pero no contará con el sancionado Carlos Prieto.

En el único precedente entre Almazora y Alzira, la temporada pasada, los blanquinegros se impusieron por 1-0, gracias al solitario gol de Gerard Hernando.