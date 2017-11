El Borriol aguantó sólo 65 minutos en casa del Rayo Ibense

No pudo ser. El Borriol regresó de Ibi con una nueva derrota. La cuarta consecutiva que asienta a los rojillos en lo más fondo de la tabla clasificatoria. Cuatro derrotas dolorosas y ya suma ocho tras haber disputado catorce encuentros de Liga. Sólo ocho puntos después de se haya superado el ecuador de la primera vuelta.

Ayer los borriolenses aguantaron bien la primera parte, pero tras el descanso los alicantinos pusieron la directa y sentenciaron el encuentro con los goles de Rafa Pina y Javi Navarro. Nada pudieron hacer los de castellonenses para, al menos, salvar un punto en su visita a tierras alicantinas.

El equipo de la Plana Alta, con Fidel Corella al frente del equipo de forma interina, no presentó grandes novedades en el once. Tampoco había posibilidad para ello porque el equipo acumulaba muchas bajas y además importantes, en especial en defensa. El preparador del conjunto borriolense apostó por el clásico 4-4-2 con las líneas bien juntas y el equipo muy ordenado. El primer tiempo no tuvo goles, y los dos únicos que se vieron llegaron en la segunda mitad. Fue en la recta final. El Borriol aguantó hasta donde pudo, pero en el minuto 68 Rafa Pina deshizo la igualada. Ya con el tiempo más que cumplido el extremo zurdo Javi Navarro puso la sentencia, y certificó otro traspié más de los rojillos.

Una derrota más y ahora a esperar noticias por parte del club que tiene que decidir sobre quién será el nuevo inquilino del banquillo del Borriol tras la dimisión de Iván Campos a principios de esta semana. Y habrá que ver si es posible cerrar la contratación de algunos futbolistas, en especial para la parte ofensiva.