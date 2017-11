Márquez se cae y firma la «pole»

Primero se cayó, como en la jornada del jueves, y después firmó el mejor tiempo, con récord del circuito incluído. Así es Marc Márquez, un piloto único, desbocado en la pista pese a estar jugándose el título. El piloto catalán firmó la «pole position» de cara a la carrera de hoy en el Circuit Ricardo Tormo, donde se juega su sexto título mundial, el cuarto en la categoría reina, MotoGP. Con 21 puntos de diferencia sobre el italiano Andrea Dovizioso en la general, a Márquez le basta con ser undécimo en el caso de que su rival ganase la prueba.

El motociclista de Repsol Honda sentenció los entrenamientos del Gran Premio de la Comunidad Valenciana al conseguir el mejor tiempo por delante de Johan Zarco (Yamaha), Andrea Iannone (Suzuki) y Jorge Lorenzo (Ducati). El catalán Dani Pedrosa, compañero de equipo de Márquez en Honda, fue cuarto, mientras que Doviziosopartirá desde la novena posición.

Márquez fue el único que rodó por debajo del minuto y treinta segundos (1:29.897) y ninguno de sus rivales pudo acercarse a él. Antes se disputó la primera clasificación, en la que lograron el pase el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), quien además de estar en pleno proceso de recuperación de su lesión en la mano izquierda sufrió un proceso febril en las jornadas previas al inicio del gran premio, y su hermano Pol, que sacó de la misma al británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V).

Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) intentó hasta el final lograr el pase, pero muy a su disgusto le faltó escasamente una décima de segundo para conseguirlo.

Lorenzo y el italiano Michele Pirro (Ducati Desmosedici GP17) fueron los últimos en salir a pista y con claros gestos por parte del español para que le siguiera, probablemente con la intención de hacer labor de equipo, ya que ambos salieron justo por detrás de los pilotos de Repsol Honda, Marc Márquez y Dani Pedrosa.

En su segunda vuelta Márquez ya se puso líder de los entrenamientos, casualmente secundado por Jorge Lorenzo y Michele Pirro, y en el tercer giro volvió a protagonizar una nueva vuelta rápida, el primer tiempo por debajo del minuto y treinta segundos del fin de semana, 1:29.897 -que fue definitivo-, mientras Jorge Lorenzo se iba por los suelos detrás de él y a gran velocidad en la curva trece.

Lorenzo se recuperó rápido, pues iba en vuelta rápida cuando cayó, pero salió corriendo hacia su taller para intentar aprovechar al máximo el tiempo, con Márquez y Pedrosa entrando en la calle de talleres a por su segundo juego de neumáticos.

Su compañero de equipo y aspirante al título, Andrea Dovizioso, no pasaba por su mejor momento, duodécimo pero con una segunda oportunidad de regresar a pista para mejorar su situación, puesto que la cuarta línea de la formación de salida no era el mejor lugar para iniciar su última pelea por el título de MotoGP 2017.



La ilusión fugaz de «Dovi»

Hubo un postrero golpe de efecto a poco más de dos minutos del final puesto que Marc Márquez sufrió su vigésimo séptima caída de la temporada al perder adherencia la rueda delantera de su moto en la curva cuatro, la que lleva el nombre de Nico Terol, el último valenciano en coronarse campeón del mundo, casi en el mismo momento en que Dovizioso recuperó algo de terreno para ponerse octavo, si bien duró poco en esa posición al meterse por delante su compatriota Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1).

Márquez, molesto con su percance hizo un aspaviento como para propinar una patada al neumático delantero de su moto, aunque al final no lo hizo y regresó tranquilamente a su taller sin tiempo material para entrar nuevamente en pista. No fue motivo para que terminara contento con el trabajo hecho, aunque con el susto de qué puede pasar hoy si vuelve a irse al suelo. No lo olvidemos: el viernes también se fue al asfalto.