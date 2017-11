El PSPV considera «incomprensible» que el jefe de Tráfico no exija más examinadores

La secretaria de Organización del PSPV-PSOE en la provincia de Castelló, Ana Edo, consideró este sábado «incomprensible» que el jefe de Tráfico de Castelló transmita que no hacen falta nuevos examinadores cuando en la actualidad son ya 3.000 los alumnos «que están pendientes de que el Gobierno de Rajoy les permita hacer el examen práctico».

Esta circunstancia es tan «incomprensible» a juicio de la socialista, como que «el subdelegado del Gobierno saque a dar la cara al jefe de Tráfico en vez de comparecer él personalmente para pedir perdón y explicar cómo y en cuánto tiempo se va a resolver el caos al que Rajoy ha llevado a la Jefatura Provincial de Tráfico con sus recortes de personal y los incumplimientos de los acuerdos laborales previamente alcanzados con los examinadores».

«El Gobierno de Rajoy puede optar por negar la evidencia y decir que no pasa nada, pero no puede pretender que se lo crea la ciudadanía, porque lo que ven los ciudadanos es que hay 3.000 alumnos en lista de espera, que no saben cuándo podrán examinarse, y que muchos otros potenciales alumnos optan por no matricularse ante la incertidumbre existente en el sector», opinó Edo.

La secretaria de organizaciónrecordó que «cada día que pasa se va agravando una situación que comenzó antes del verano», en relación a la parálisis del sector.