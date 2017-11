Toni Ten: «La primera parte fue extraordinaria pero hay margen de mejora»

El TAU Castelló venció este viernes con solvencia, por 85-69, al CB Clavijo, actual equipo del ex jugador castellonense Juan Cabot. El técnico del TAU, Toni Ten, al finalizar el encuentro se mostró muy «contento» con la victoria y con el trabajo realizado: «Hemos hecho una primera parte extraordinaria a todos los niveles y eso nos ha dado confianza. Además hemos salido al partido con mucha intensidad, agresividad y velocidad».

Asimismo, Ten explicó que el equipo había jugado «con más convicción que otras veces», viéndose reflejado en los 44 rebotes capturados y el 42 % de acierto en triples. «Nos hacía mucha falta esta victoria y nos hacía falta reencontrarnos con el buen juego. De hecho, no recordaba un partido tan dominado y tan claro». No obstante, el técnico también puso un 'pero' al encuentro: «Hemos tenido 24 pérdidas. Quizás nos ha faltado salir con más criterio de la presión y no abusar tanto del bote». A pesar de ello, Toni Ten quiso resaltar que «hay que valorar lo que vale una victoria en la LEB Oro y este es el camino para seguir mejorando, ya que creo que el equipo tiene mucho margen de mejora aún».