«La clave estuvo en el cambio de sistema»

Josele Martínez es el amo de la portería del Villarreal C. El joven guardameta murciano, que incluso llegó a debutar no hace muchas semanas en Segunda B con el primer filial (en el campo del Lleida Esports, 0-0), afronta una temporada importante por aquello del cambio de la etapa juvenil a la senior. El segundo filial no tuvo un buen arranque liguero, pero en las últimas semanas ha vuelto la normalidad al equipo, hasta situarse en mitad de la tabla. Hay cosas que mejorar, pero al menos se intentó alzar el vuelo en el momento justo, tras estar cinco semanas sin conocer la victoria.

«Creo que el equipo empezó con dos buenos partidos contra el Crevillente y el Roda, pero el estilo de juego no estaba muy determinado», reconoció. «Los siguientes partidos no eran muy buenos. Encajábamos mucho y no marcábamos, ante rivales potentes. Y estos últimos seis partidos hemos hecho un fútbol mucho más fluido y siendo dominadores del juego, por lo que estamos yendo de menos a más sabiendo que cada partido será más exigente que el anterior», apuntó el rubio Josele, afianzado en el once del filial.



Muchos cambios en el equipo

Prácticamente todos eran nuevos al arrancar la Liga: jugadores y el propio técnico Pere Martí, que ascendió del juvenil del Roda. «Somos un equipo muy joven y el entrenador también es nuevo en la categoría y para muchos jugadores por lo que yo creo que esto fue el principio de la fase de adaptación», dijo.

Para Josele Martínez una de las claves para que haya cambiado la dinámica del equipo estuvo en «el cambio de sistema, ya que no estábamos acostumbrados a jugar con cinco atrás y sin darnos cuenta nos echábamos atrás a defender y teníamos muchos problemas a la hora de atacar. Ahora con el 4-4-2 somos más dominadores de los partidos y generamos muchas ocasiones», explicó el portero murciano del Villarreal C.

Finalmente, habló de cómo ve él la categoría, que empieza a ser muy exigente para cualquier futbolista. «La Tercera es muy exigente ya que cualquier equipo es muy poderoso en su campo y en el nuestro también nos ponen en muchas dificultades, por lo que es otro fútbol distinto al vivido hasta el año pasado en la División de Honor», señaló. Y finalizó diciendo Josele que el objetivo del equipo es «quedar lo más alto posible en la clasificación e intentar entrar en el play-off».