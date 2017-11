Ensayo para España con aroma de Mundial en Rusia

La selección española pondrá fin hoy (19.45 horas/TeleCinco) a su actividad en un positivo 2017 con una visita a San Petersburgo donde se medirá en un amistoso a Rusia, anfitriona del Mundial del año que viene y que servirá de segundo banco de pruebas para los de Julen Lopetegui. España pasará de la plácida temperatura de Málaga al frío que espera en la ciudad rusa, con dos grados previstos a la hora del choque.

La Roja zarandeó a Costa Rica el pasado sábado con buen fútbol y contundencia goleadora volviendo a transmitir buenas sensaciones a poco menos de un año de afrontar el examen del Mundial. Lopetegui ha intentado rebajar la euforia tras el último choque, pidiendo centrarse al máximo en el amistoso ante los de Stanislav Cherchesov, que ante su público querrán dar su mejor imagen.

Para ello, lo más probable es que Lopetegui haga varios retoques en el once inicial que dispuso ante los costarricenses. El técnico tendrá que prescindir de dos de sus hombres más entonados. Isco no viajó a Rusia por el golpe sufrido por Waston en la segunda mitad, y David Silva, el otro protagonista con un doblete el sábado, no entrenó por un problema muscular, por lo que quedan dos huecos para muchos aspirantes como Marco Asensio, una de las nuevas caras como Luis Alberto o un Suso que aún no ha debutado y que parece que lo hará en San Petersburgo. Además, David de Gea volverá a la portería, mientras que en la defensa podría entrar Alberto Moreno en el lateral izquierdo y en el derecho habrá que ver si se mantiene Odriozola, el único en esa posición que tiene el exportero, o juega ahí el polivalente Nacho, y en el centro repiten Ramos y Piqué, que sólo jugaron una parte ante Costa Rica. En el apartado ofensivo, Vitolo espera recuperar un lugar que ha perdido por culpa de las lesiones, mientras que Rodrigo, que no jugó en La Rosaleda, se perfila como el 9 titular.