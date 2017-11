La Fampa-Penyagolosa reivindica el papel del Consell Escolar e insta a los padres a aumentar su participación

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la provincia de Castelló (FAPA Castelló Penyagolosa) reivindica el «importante» papel del Consell Escolar e insta a los padres y madres a que aumenten su participación en este órgano, tanto en las candidaturas como en las elecciones. Según el calendario de la Conselleria de Educación para las elecciones del Consell Escolar que se celebrarán el próximo 23 de noviembre, la junta electoral resolvió ayer las posibles reclamaciones con lo que se configuraron las candidaturas definitivas.

La presidenta de Fampa Castelló Penyagolosa, Silvia Centelles, lamentó ayer que entre los padres se haya instaurado la creencia de que el Consell Escolar «no sirve para nada», en parte, por la falta de información. «Muchas veces los padres y madres no quieren formar parte del Consell porque creen que no podrán ir a las reuniones o no podrán compaginar el trabajo con la representación», explicó Centelles. Es por ello que desde la asociación se han realizado varias charlas informativas dirigidas a padres y madres interesados en formar parte de este órgano. Las charlas se han realizado en Castelló y Vila-real ante la escasa participación registrada los últimos años.

Lo cierto es que las últimas elecciones al Consell Escolar celebrado hace dos años en la provincia de Castelló apenas contó con una participación de entre el 10 y el 15 por ciento del censo, con lo que se registró un mínimo histórico. Es por ello que desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la provincia de Castelló se ha lanzado una campaña para concienciar sobre la función de este órgano y animar a la participación. La falta de implicación es tal que en la provincia se han dado casos en los que la representación de los padres y madres de alumnos no se ha llegado a completar.

El Consell Escolar es un órgano consultivo en el que están representados la dirección del centro educativo, el profesorado, los padres, el personal no docente, la administración (normalmente el concejal de Educación) y los alumnos (estos últimos con voz pero sin voto).

La duración del mandato de los miembros del Consell Escolar municipal es de cuatro años, aunque las elecciones se convocan cada dos años (ahora se renovará la mitad de la representación y la otra mitad en 2020). Los padres y madres de alumnos se pueden presentar de manera individual o conjuntamente con la Ampa correspondiente de su colegio. El número de integrantes del Consell Escolar viene determinado por el número de unidades de cada centro.

Este órgano tiene como objeto instrumentar la participación efectiva de todos los sectores sociales afectados en la programación general de la enseñanza dentro del ámbito de la Comunitat Valenciana.