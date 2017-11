«Se ha cumplido un sueño»

Se nota que por las venas de Sergi Escobar corre sangre albinegra. Podrá tener más o menos cartel, pero posiblemente sea uno de los entrenadores que más siente estos colores de cuantos entrenadores se han sentado en el banquillo del Castellón en la última década y media. El preparador almassorense empezó ayer su singladura como técnico del primer equipo del primer club de la capital de la Plana. «Después de casarme y de tener mi hijo, éste es el día más feliz de mi vida. Después de vente años entrenando se ha cumplido mi sueño. Un sueño que requerirá de mucho trabajo y sacrificio. El reto es muy importante». Fueron las primeras palabras del nuevo entrenador del conjunto 'orellut'.

Recalcó que es un cargo de «mucha responsabilidad muy grande» porque «detrás tenemos a más de diez mil seguidores». Casi emocionado, dijo que «este tren pasa una vez en la vida y había que subir en él. El Castellón tiene que salir de Tercera y esa es la principal misión que se me encomienda. Y eso requiere trabajo y esfuerzo de todos. Desde ya estamos pensando en Novelda».

Dijo que ahora «toca hablar con todos los jugadores. Mucho diálogo», pero en especial a aquellos que no estaban gozando de muchas oportunidades. «Ahora todos parten de cero. Lo tiene que tener claro. Y a la hora de hacer las alineaciones no miraré el DNI. Jugarán los que mejor vea», aseguró. También dijo que «tenemos una gran plantilla y ahora tengo que valorarla, y enchufarla al ciento por ciento». Dio pie a que se le preguntara por la cantera, el filial al que él tan bien conoce. «La idea es recuperar anímicamente a los del primer equipo que no jugaban mucho, y mi objetivo es hacer debutar a algún canterano a lo largo de la temporada».

Apuntó alto. «Iremos a Novelda a por los tres puntos, porque queremos sumar los nueve que se avecinan para jugarnos el liderato con La Nucía. Nuestro objetivo es el primer puesto. Estamos a seis y hay mucha temporada por delante. Nos tenemos que enchufar todos para hacer posible la única meta que tiene este proyecto, ascender», dijo. «Nunca entrené en Tercera. Muchos no me conocen y sé que me costará más porque no llegué a ser futbolista profesional, pero a ganas pocos me ganarán», dijo el almassorense.

El consejero delegado Jordi Bruixola dijo que Escobar y su cuerpo técnico «son muy del Castellón» y confió en que la forma de competir del filial «se la sepa transmitir ahora al primer equipo».