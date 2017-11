Investigado por maltrato animal y por la muerte de 4 perros en Betxí

La Guardia Civil ha investigado a una persona por daños y maltrato animal por la muerte de cuatro perros en la localidad de Betxi. La actuación se inicio cuando los agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Borriana, tuvieron conocimiento por parte de un ciudadano de Betxi que cuatro perros que se encontraban en su finca, habían sufrido el ataque de otros canes, causándoles la muerte, tras el acceso a su propiedad mediante el levantamiento de la valla perimetral en un punto determinado.

Inmediatamente los guardias civiles iniciaron una investigación, logrando localizar en una finca distante unos 250 metros del lugar del hecho, la presencia de dos pit bull terrier, y tras identificar posteriormente al dueño de los mismos se le solicito la documentación correspondiente, aportando solamente una licencia administrativa que no habilitaba la tenencia de animales potencialmente peligrosos en ese lugar.

Continuando con las pesquisas se pudo averiguar que los perros atacantes no se encontraban inscritos en el censo municipal de Betxi, que no se disponía de permiso municipal para el vallado con obra de la finca, que el cercado carecía de permiso de obra en la finca. Igualmente se pudo apreciar que el cercado no ofrecía las condiciones idóneas de seguridad para la tenencia de animales considerados potencialmente peligrosos, pues se habían producido la escapada continua de los canes causando daños y la muerte de los cuatro perros.

Por todo ello se procedió a la investigación de un varón, vecino de Vilareal como supuesto autor de un delito de daños y maltrato animal.

La actuación ha sido efectuada por efectivos del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Burriana.