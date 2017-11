El Parque Natural de Penyagolosa nunca ha tenido plan de prevención de incendios

El Parque Natural del pico del Penyagolosa nunca ha tenido aprobado un plan de prevención de incendios forestales desde que fuera protegido mediante un decreto de la Generalitat en abril de 2006. Cabe apuntar que a finales del año 2010 hubo un borrador, que incluso llegó a publicar el Document Oficial de la Generalitat Valenciana, pero las discrepancias en el seno de la Junta Rectora del Parque, frenaron su aprobación definitiva.

La cuestión la ha puesto de relieve el Síndic de Greuges, quien emitió el pasado 6 de noviembre una recomendación dirigida a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para que, «con urgencia», apruebe el plan de prevención de incendios del Parque Natural de Penyagolosa y se resisen los planes de prevención de 17 parques más. En este sentido, de los 22 parques naturales de la Comunidad Valenciana solo cuatro cuentan con un plan de prevención aprobado y vigente. Se trata de los parques de Turia, Puebla de San Miguel, Chera-Sot de Chera y la Tinença de Benifassà, según datos facilitados por la dirección general de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana a la Sindicatura de Greuges.

Esta recomendación surge tras una queja de oficio abierta por la propia institución estatutaria tras el incendio que arrasó cerca de 350 hectáreas en la Serra Calderona a finales de junio de 2017 y en el que . De hecho, ante la situación normativa de los planes de prevención, el síndic aprobó el 6 de julio de 2017 la apertura de una queja de oficio e inició su tramitación.

Respecto al plan de prevención de Penyagolosa, a raíz de la queja iniciada por el síndic, la conselleria respondió que el plan se sometió a información pública el 17 noviembre de 2017, aunque «finalmente no se aprobó el documento por la falta de consenso en el seno de la Junta Rectora del parque».

A este respecto, cabe apuntar que numerosas entidades de gestión y ayuntamientos presentaron alegaciones a este plan. Entre ellas, presentó su oposición el grupo ecologista Gecen, que cuestionaba, entre otros aspectos, la política de cortafuegos forestales que contemplaba el borrador del plan.

No obstante, la conselleria de Medio Ambiente informó a la sindicatura que en el caso de Penyagolosa se había trasladado al nuevo director del parque natural, Miquel Ibáñez la falta del plan de prevención e indicó al respecto que «se tiene el compromiso de incluirla como un punto en el nuevo orden del día de la próxima reunión de la Junta Rectora de este otoño».

La conselleria también prevé licitar «a lo largo de 2017» la revisión de más planes de prevención, tras la adjudicación del pasado 15 de junio de 2017 de la revisión del plan del parque de la Serra Calderona, aunque supedita esta voluntad a la capacidad administrativa y presupuestaria de la dirección general de Prevención de Incendios Forestales de la Generalitat.

Más allá, la conselleria justifica en su respuesta al síndic que «si bien no se ha podido abordar la revisión de más planes de prevención de incendios forestales de parques naturales en su totalidad en tiempo y forma, estos espacios naturales protegidos no han quedado en ningún caso sin planificación, ya que no ha quedado invalidada, quedando prorrogada de forma automática y, en todo caso, validada por la planificación de la demarcación vigente».

Cabe apuntar que en el caso de Penyagolosa la desprotección sí que se ha dado debido a que nunca ha tenido un plan de prevención de incendios desde que se declarara parque natural en 2006.



Planes caducos

Por otra parte, en lo que corresponde a la provincia de Castelló, el único parque que cuenta con el plan actualizado y vigente es el de la Tinença de Benifassà. En consecuencia, la Serra d'Irta, les Illes Columbretes, el Desert de les Palmes, el Prat de Cabanes-Torreblanca y la Serra d'Espadà carecen de un plan vigente y que refleje la realidad del entorno y las actuaciones que deben llevarse a cabo para prevenir los incendios.

En concreto, y a pesar del incendio de esta misma semana en las inmediaciones del Desert de les Palmes, el parque que más ha sufrido los incendios ha sido el de la Serra d'Espadà, con un último gran suceso datado en junio de 2016. No obstante, el plan de prevención recoge los datos de la casuística de la serie de incendios registrados en este entorno natural hasta el año 2003, obviando en la planificación más de 14 años de afecciones que han modificado el paisaje natural y los usos antrópicos.

En los planes de prevención se definen tanto la infraestructura de prevención como los planes de extinción y al tiempo que se describen los puntos de ayuda a la extinción, también se plasman las actuaciones a realizar para evitar la expansión del fuego. En este sentido, se planifican actuaciones como la modificación de la masa forestal existente, la definición de las carreteras y pistas para acceder de manera rápida y segura, así como la red de abastecimiento de agua o las infraestructuras de vigilancia.