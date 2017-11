Blanch rechaza que su candidatura sea heredera del ´aparato´ del PSPV

En la recta final de la campaña de las primarias a la secretaría general provincial del PSPV de Castelló, Ernest Blanch, jefe de gabinete de la Conselleria de Vivienda y uno de los cuatro candidatos que aspira al cargo, rechazó ayer que su candidatura sea una prolongación del aparato del partido y que reciba trato de favor.

Blanch recalcó que el partido, ahora, está inmerso en un proceso de elección de un cargo orgánico, no público, y precisó: «No me planteó remover los cargos públicos si llegó a la secretaría general provincial», dijo, en referencia tácita a la candidatura de quien, en principio, se presenta como su rival a batir, José Benlloch, alcalde de Vila-real y portavoz del PSPV en la Diputación de Castelló. «El futurible, a lo que yo pueda aspirar, lo determinará el conjunto de personas que me acompaña y el proyecto colectivo que salga del congreso provincial», remachó.

Respecto a la queja de la candidatura de Benlloch sobre un supuesto trato de favor del aparato del partido hacia su candidatura comentó: «Hace más de un mes que presenté la dimisión en la ejecutiva provincial, aun que no era un requisito, pero sí para alejar sospechas. Lo que plantea la candidatura de Benlloch pertenece al ámbito del comité organizador del congreso. Estas cuestiones están dentro de la estrategia que cada uno. Hay quien plantea las cuestiones en positivo, y otros, por necesidad y estrategia,las ponen sobre la mesa para rascar algo».

Blanch se mostró «optimista» sobre las posibilidades de su candidatura y no descartó incluso ganar por mayoría absoluta en la primera vuelta de la votación, el próximo domingo. Y fue contundente a la hora justificar por qué los militantes socialistas deben apoyar su opción frente a la de sus tres adversarios en estas primarias: «Nos tienen que votar aquellos afiliados que se creen socialistas desde los pies a la cabeza, que creen en una vertebración de territorio, coordinada entre comarcas y provincia, y que se crean el valor de la convivencia entre los socialistas dentro del partido», señaló.

Sobre la etiqueta de continuismo que acompaña a su opción dijo: «Yo he pertenecido a las dos ejecutivas provinciales anteriores, lo mismo que otros candidatos, por ejemplo, José Benlloch, pero es verdad que en el seno de esas ejecutivas ha habido posiciones plurales, y yo representó a una de esas sensibilidades. «El continuismo, lo determinan otros elementos, más allá de pertenecer o no a una ejecutiva, sino el haber sido diputado o alcalde, en ese sentido tengo poca mochila, mejor dicho, no tengo nada».

Blanch insistió en el carácter colectivo de su candidatura y abundó en la vocación comarcalista y municipalista de su alternativa. Indicó que en estos días campaña ha visitado ya todas comarcas de la provincia y desgranó algunas de sus propuestas más relevantes: «Constitución urgente de un comité de extensión de listas electorales, que no esperen a que acaben los procesos orgánicos que se están dilatando, los líderes socialistas de los distintos pueblos tienen que comenzar a aparecer donde no gobernamos y consolidar a los que ya están gobernando. Otras iniciativas de importancia son la secretaría de coordinación interinstitucional, la secretaría de la militancia y la secretaría de Agenda Territorial, Sectorial y Social».