El Villarreal B necesita sumar goles en la Liga

El Villarreal B se secó en Liga, pero el martes logró reencontrarse con el gol en la Premier League International Cup U23 tras derrotar al Tottenham (0-2) en tierras inglesas, que les valió para acceder a los cuartos de final de esta competición como primero de su grupo. El equipo de Miguel Álvarez suma tres partidos consecutivos sin anotar un gol en Liga y este sábado ante el Sabadell (18.00 horas) en el Mini Estadi intentará batir la portería vallesana para reestablecer la situación y, muy posiblemente, para recuperar la segunda plaza en la tabla.

El último en marcar un gol en el filial amarillo fue el joven extremo Víctor Moya Chuca ante el Valencia Mestalla, en el minuto 86 para firmar las tablas en el partido (2-2). Luego llegaron tres partidos en los que el conjunto de la Plana Baixa no encontró el camino del gol. Se quedó a cero ante el Lleida Esportiu, el Elche y también el domingo pasado en el campo del Olot, donde entre el portero local y los palos de su marco privaros a los villarrealenses de anotar al menos un gol.

Donde sí vio portería el Villarreal B fue en la Premier League International Cup U23 el pasado martes. El equipo superó al Tottenham Hostpur por 0-2, con dos goles en el primer tiempo anotados por el grancanario Cristian Cedrés y el barcelonés Roger Riera. Triunfo que le valió al filial para acceder a los cuartos de final de esta atractiva competición.

La expedición vila-realense regresó ayer de Londres a Vila-real y empezó a preparar el partido del sábado contra el Sabadell en el Mini Estadi. Un encuentro en el que el técnico Miguel Álvarez tendrá varias bajas. Por lesión no podrá jugar Joan Femenías y por sanción no estará disponible el centrocampista navarro Imanol García, que en Olot vio la quinta amonestación de la temporada. La novedad será el regreso del delantero cántabro Dani Raba tras no jugar ante el Olot debido a unas molestias musculares.



El filial siempre ganó al Sabadell Los precedentes entre el Villarreal B y el Sabadell en Segunda División B el Mini Estadi no pueden ser más rotundos: cuatro partidos jugados y cuatro triunfos para el equipo de la Plana Baixa. La única vez que ganó el conjunto vallesano en tierras vila-realenses fue en Segunda División en la temporada 2011-12 en un entretenido encuentro que acabó con un marcador final de 3-4. En la división de bronce todo son victorias para el equipo villarrealense ya que la temporada pasada, con Paco López en el banquillo, se venció por 3-1 con remontada incluída. Pol Moreno adelantó a los arlequinados, para después anotar Carlos Martínez, Aitor Cantalapiedra y Manu Torres, en propia portería, para los amarillos.