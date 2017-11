Vicente-Ruiz apoyó en el congreso del PP a las parejas del mismo sexo

La diputada provincial de Acción Social, Elena Vicente-Ruiz, protagoniza un rifirrafe con el colectivo de LGTBI de Castelló tras abanderar en el último congreso del PP nacional las posición más avanzada respecto a este movimiento.

Vicente-Ruiz presentó en el cónclave popular una enmienda en nombre del PP de Castelló que da apoyo «a parejas sin vínculo matrimonial, parejas del mismo sexo o familias transnacionales». La dirigente popular argumentó entonces que «la realidad de la familia ha sufrido un proceso de transformación en las últimas décadas marcada por la evolución del propio entorno social, los factores socioeconómicos». «Se han producido transformaciones culturales e ideológicas que han dado paso a nuevas estructuras familias cuya protección es necesaria».

El Partido popular incorporó a sus estatutos la enmienda redactada por Vicente-Ruiz, lo que supuso un avance en una formación que junto a la Iglesia Católica lideró la oposición contra la ley que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.



Respaldo de EU de la Vall

La diputada recibió ayer en las redes sociales de un concejal de Esquerra Unida en la vall d'Uixó, que ocupa la primera tenencia de alcaldía en la coalición que forman en la localidad PSPV, EU y Compromís. En su mensaje de apoyo, publicado en una red social, resaltó: «políticamente me sitúo, por suerte, en las antípodas de la señora Elena Vicente, no comparto con ella mil y una cosas. Tampoco niego que haya podido tener unas declaraciones reprobables y muy desafortunadas, y más teniendo en cuenta noticias como la agresión a un chico homosexual que todos hemos podido ver esta semana en Valencia. No obstante, en ningún momento diría que es una persona homófoba, las cosas como son y creo que también es de justicia poder decirlo». La diputada trasladó en la misma red su agradecimiento al regidor de EU.