Volver por la misma senda

Hay parones ligueros que sirven para rearmarse y otros que cortan dinámicas positivas. Estaba el Villarreal feliz con el cambio de rumbo que capitaneó el entrenador Javi Calleja cuando llegaron los compromisos internacionales. Mañana vuelve por fin la Liga para los amarillos, que buscarán en el nuevo San Mamés retomar el campeonato donde y tal y como lo dejó. El Villarreal era uno de los equipos más en forma del campeonato. No en vano, en manos de Calleja, los amarillos logaron 13 de los últimos 15 puntos en juego.

«Seguir creyendo» es lo que pide Javi Calleja a sus discípulos, Nada más, pero tampoco menos. «El equipo está bien. Esta semana de trabajo ha sido muy buena y la gente ha trabajado bien y están preparados para el partido del domingo al cien por cien», dijorespecto al partido en San Mamés ante el Athletic.

Calleja destacó que viajan a «un campo complicado, con un gran rival, un gran club y sinónimo de máxima dificultad», lo que supondrá que afronten un partido de «la máxima exigencia», aunque la idea es afrontarlo con «personalidad». «Creer en las cosas que estamos haciendo y confiar en nuestro juego».

«Sabemos que debemos estar alejados del área, porque el Athletic tiene potencial arriba y por ello debemos evitar que puedan llegar a generar ese tipo de peligro. Aduriz y Raúl García son muy buenos en eso, por lo que la idea es alejarlos lo máximo del área. Debemos ser nosotros mismos y no depender de lo que hagan ellos», añadió. Además, otro de los objetivos es que su equipo se haga con el balón y evitar que el Athletic tenga el control. «Tenerlos alejados de nuestra área y que no tengan opción de colgar el balón con facilidad».

Asimismo, Calleja cree que es posible que con la difícil situación en la que se encuentra el equipo José Ángel Ziganda puedan tener dudas si no controlan el partido y si van pasando los minutos y no son capaces de tener el partido como quisieran. Respecto a un objetivo concreto en liga, el entrenador madrileño ha comentado que «la idea es estar lo más arriba posible, la de estar cerca de los mejores y una victoria en Bilbao ayudaría y mucho».

Tampoco descarta Calleja movimientos en el once. Aunque ha apuntado que su pensamiento se centra en el Athletic, también ha reconocido que «de reojo» se fija en el Astana en la Liga Europa y el Sevilla en Liga, partidos que ha calificado de «importantes» y cuya cercanía puede motivar rotaciones. En ese sentido, Calleja ha informado que de los lesionados no pueden recuperar a ninguno de ellos, ya que el central Álvaro González sigue fuera y con el mediocentro Bruno Soriano esperan poder contar la próxima semana, del mismo modo que al extremo Samu Castillejo le queda un plazo de dos semanas, aproximadamente. «La enfermería está completa, y por ello tenemos que contar con los jugadores del filial. Como ya he dicho otras veces lo hacemos con todas las garantías, algo que ya hemos visto esta temporada. Confío mucho en ellos, los conozco y sé lo que pueden dar y el rendimiento que pueden tener», añadió.

El entrenador del Villarreal reconoció que en breve deben afrontar «muchos partidos», si bien no le preocupan las bajas por la aportación de los jugadores del filial y por el hecho de que a partir de la semana que viene recuperarán efectivos.