El filial se abona a los empates

Atascado. Así está el Villarreal B. El equipo de Miguel Álvarez sumó ayer ante el Sabadell el quinto empate consecutivo y la sexta jornada sin conocer la derrota. El partido de ayer empatado (0-0) en el Mini Estadi fue muy feo, tedioso y aburrido. Al final hasta el empate se puede considerar justo. Los vila-realenses propusieron, y sufrieron sin el balón. Los vallesanos, más experimentados, se desplegaron muy bien en el campo y no dieron opción a los de casa. Pocas ocasiones de gol y al final frío a ras de campo y también en la grada.

Acertar el once del filial amarillo es como que a uno le toque la lotería: muy difícil. Bien sea por jugadores que se van con el primer equipo o bien sea por decisiones del técnico jienense, lo cierto es que resulta más que complicado. Ayer un once muy diferente al último que empató en Olot, y más aún respeto al que empató en casa contra el Elche. En la portería estuvo el chaval del C, Josele Martínez y en el banquillo el internacional juvenil Marc Vidal. El zaragozano Diego Fuoli se quedó fuera por molestias en el hombro. En el lateral izquierdo reapareció Álex Quintillà, y delante una delantera inédita como la formada por Darío Poveda y Mario González.

El partido arrancó con igualdad y con un Sabadell con mucho desparpajo. El duelo, con el paso de los minutos, tenía pinta de acabar tal y como había arrancado (0-0). Muy pocas ocasiones de gol, Lo único destacable de la primera parte fueron dos ocasiones de gol que dispuso el equipo 'groguet' de la Plana Baixa. Y poco más. El conjunto vallesano de Toni Seligrat trabajó dentro de sus posibilidades. Fue perdiendo efervescencia con el paso de los minutos y el duelo derivó en un pequeño monólogo del Villarreal B, pero con un discurso no muy potente.

A los ocho minutos Mario González se quedó sólo ante Roberto y éste con los pies envió el cuero a saque de esquina. Y a falta de diez minutos para la conclusión del primer acto el central Juan Ibiza subió a rematar un saque de esquina ejecutado por el extremo grancanario Cristian Cedrés, pero el testarazo del primer salió alto. Con ese 0-0 se llegó al descanso de un partido que se tornó cansino por momentos.

El segundo tiempo arrancó sin cambios. El Sabadell quiso contrarrestar el monólogo amarillo de la primera parte. Los arlequinados estuvieron más seguros en el centro del campo. Recuperaron muchos balones e incomodaron al Villarreal B, que sin el balón se pierde en el limbo. En el primer cuarto de la reanudación se vieron los mejores momentos del conjunto vallesano. Gai Assulín lo intentó desde muy lejos en el minuto 54 y su disparo salió alto.

Cambios

Movió ficha Miguel Álvarez en el minuto 62. Doble cambio. Entraron Sergio Lozano y Simón Moreno y se marcharon Cristian Cedrés y Darío Poveda. Cuatro minutos más tarde llegó el primer tiro a puerta del filial. El burgalés Mario González lo probó desde lejos a las manos de Roberto. También la tuvo en el minuto 78 Felipe Sanchón en una contra que atajó Josele. Y en el minuto 84 aviso del extremo local Pedrito Martínez con una voleón que salió por la izquierda de Roberto. Al remate, 0-0 y a pensar en el Badalona.