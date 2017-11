Que venEn els russos!

No es pensen vostès que el centenari, enguany, de la Revolució Russa, o Revolució d'Octubre (que va tindre lloc al novembre) havia de passar desapercebut a terres castellonenques, que va!

Tot això que ara passa és culpa dels russos, com molt bé ha assenyalat el govern d'EmepuntoRajoy. Els valencians ja fa temps que ho sabíem: els russos viuen entre nosaltres, de la mateixa manera que ho fan els zombis, els extraterrestres o les xiquetes del Meneo. Carles Mulet, el senador de Cabanes (la Petita Sibèria), faria bé de preguntar-ho a la cambra alta. Són més preocupants els russos que els o les zombis. Com he dit, els valencians ho sabíem, un dels manguis més notables del País Valencià, com tots vostès saben s'anomena Alfonso Rus. Vam tindre un president de la Generalitat anomenat precisament Zar-Plana i la veïna de vostès, eixa a qui li demanem un pessiguet de sal o una tasseta d'arròs «perquè m'han tancat el súper i m'he quedat sense», pot ser també russa. Mireu-la: porta al cap una tovallola de rus per a eixugar-se bé el monyo...

Els russos estan darrere de tot. Que València ens fot les línies de vols de l'AeroportConilleria de la Vilanova, és cosa dels russos. També ho és el que passa amb els catalans o la immigració: tot és cosa dels russos. Els catalans (i les catalanes, pubilles o no) no són mala gent. Són una mica fenicis o garrepes, però això no és mala cosa, estalviadors i avant.

A més, ja se sap que els catalans han donat invents fonamentals a la civilització humana com el fil d'aram. Tothom sap que el fil d'aram el van inventar dos catalans que estiraven d'una pesseta. Què seria del món sense el fil d'aram? I sense els catalans com Dalí o IXZeta, que fa llistes com una minestra de verdures? Res, una bufa de pato. No hem de culpar els catalans, no caiguem en aquest odi caïnita i carpetovetònic. La culpa la tenen els russos cuscussos, cabussos, grassos i grossos, una mica llefiscosos, peugrossos... polpissos!

A més de la decadència que s'està produint al nostre AeroportConilleria de la Vilanova, els russos també tenen la culpa de la sequera que estem patint a totes les nostres comarques i que enguany ens ha deixat sense rovellons. Com també els russos, infiltrats de siliconya o de bótox són els culpables del canvi climàtic i, damunt, amb la inestimable cooperació dels letons de Letònia se n'enfoten per la ràdio de la misnitra de Defensa, Tejaimantilla Cospedal! Habrase visto! També els cotxes que amb massa freqüència s'empotren contra el Tram, eixe cuc meravella del transport urbà que no corre ni vola, i que és més lent que el cavall del dolent (obviant, això sí, al cavall de Miguel Strogoff) són també cotxes que condueixen russos cuscussos, cabussos, grassos i grossos, una mica llefiscosos, peugrossos, polpissos! Així que ojito! Qualssevol pot ser un rus entre nosaltres, de fet, la ingesta de menjars altament collonesteròlics com l'ensaladilla (o caldria dir "amanidilla"?) russa pot ser indicatiu que ja hem mutat en russos o estem en camí de ser-ho. Després no te n'adones i el mal està fet!

Deixem d'odiar els catalans, el govern d'EmepuntoRajoy que ens deixa al nostre destí d'infrafinançament, alliberem els jordis, retornem-li la dignitat perduda (i el càrrec) a Push The Mount; Jung-Keras, etc. Abandonem l'odi i/o canalitzem-lo cap a qui realment ens fot, que no són uns altres que els russos cuscussos, cabussos, grassos i grossos, una mica llefiscosos, peugrossos... polpissos! Només així tornarem a l'estat del benestar que havíem assolit en el marc democràtic que ens havíem dotat fa una pila d'anys i que constitueix la nostra assegurança com a unitat de destí en l'universal, com proclama EmepuntoRajoy, Pedrito l'Unificador o Koseantonio Kosí de la Riberita i Sierraespanya-kassecorriente que vénen els russos, els russos cuscussos, cabussos, grassos i grossos, una mica llefiscossos, peugrossos... polpissos! Castelló no ha de ser russa cuscussa, cabussa, grassa i una mica llefiscosa, peugrossa i polposa! Buenasnotxes, bona nit!