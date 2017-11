TAU Castelló ofrece su mejor cara y enlaza dos victorias consecutivas

Cuarta victoria, segunda consecutiva del TAU Castelló, que cada vez está ofreciendo una mejor versión. La de ayer fue sobresaliente en tierras vascas, como indica el 71-96 en el marcador. Los de Toni Ten cogen velocidad de crucero en el campeonato.

Se lanzó el balón al aire y los dos equipos entraron con buen pie en el partido anotando en sus primeras posesiones y ninguno de los dos equipos daba su brazo a torcer. El intercambio de canastas era continuo y el partido no tenía un claro dominador. El juego rápido imperaba en el Municipal de Azpeitia y cada buena acción del TAU Castelló tenía una respuesta del ISB Sammic Hostelería. Al finalizar el cuarto el marcador reflejada un apretado 21-20 para los vascos.

El segundo cuarto fue muy diferente y los de Toni Ten apretaron más en defensa y con un dominio total del rebote , se hicieron con el mando del partido y tras los primeros cinco minutos de cuarto cogían la primera ventaja de ocho puntos 28-36 . EL Sammic ISB quiso agarrarse al partido y con un parcial de 5-0 puso el electrónico 33-36.

Un tiempo muerto de Ten para reordenar al equipo hizo que los azulejeros volvieran a coger ventaja que se vio aumentada hasta 12 puntos tras un último triple de Sabonis sobre la bocina del descanso. 37-49.

La reanudación del partido parecía un calco del primer cuarto con los dos equipos anotando e intercambiando canastas hasta que el TAU en el ecuador del cuarto apretó las tuercas en defensa con un parcial de 4-14 ponía la máxima ventaja en el marcador 55-75.

En el último cuarto el TAU Castelló salió a la pista a no dejarse sorprender y no dejó reaccionar a un Sammic que poco a poco fue bajando los brazos. Ten aprovecho la ventaja par dar minutos al canterano Pedro López. El cuarto no tendría más historia que la escrita por los castellonenses que bordaron un partido donde anularon a los locales con una gran defensa, dominio en el rebote y un ritmo endiablado de juego que hizo que seis de los diez jugadores valoraran por encima de los 10 y con un Edu Gatell que volvió a brillar junto con Nkaloulou y Sabonis consiguiendo los tres jugadores más de 20 de valoración.

La nota negativa para los castellonenses fue la lesión de Charles Nkaloulou en una de las últimas acciones que se hizo daño en la muñeca izquierda y tuvo que abandonar la pista, aunque al final se quedo en un susto.