La alcaldesa de Bejís custodió la urna de primarias en su casa "porque tenían que irse a la oliva"

La Agrupación socialista de Bejís mostró este martes su "desilusión" y "disgusto" por la polémica suscitada tras las primarias celebradas el pasado domingo dentro del PSPV que alzaron a Ernest Blanch, con el 50,03% de votos a la presidencia y que pone en tela de juicio a la agrupación del PSPV bejisera.

Un total de nueve votos ponen en jaque la elección de Ernest Blanch como secretario general de la provincia de Castelló al superar por un voto la barrera del 50%, circunstancia que provoca la elección inmediata y descarta la segunda vuelta entre los candidatos. De los nueve votos extraídos de la urna de la agrupación bejisera, seis fueron para Blanch, dos para Pep Lluís Grau y uno para José Benlloch, los otros dos candidatos y que ahora han impugnado el escrutinio en Bejís al considerar que se habría producido una irregularidad durante el domingo de primarias socialistas. La impugnación se basa en el cambio de sede en ese mismo momento y decidido de manera unilateral, por parte de los miembros de la Agrupación del PSPV de Bejís quienes, "al tener que irse a la recolección de la oliva, decidieron constituir la mesa y trasladar la sede a casa de la propia alcaldesa, en vez de en el domicilio donde está censada la agrupación municipal (la casa de uno de los miembros de la propia agrupación), al no contar con sede local. Así las cosas, Madrid explicó que "fuimos todos a una los que, viendo que éramos los nueve y todos tenían que irse a la oliva, los que decidimos constituir la mesa y trasladarla a mi casa, ya que yo era la única que no me iba a mover. Ni se hizo con mayor intención ni mucho menos con trasfondo, pero parece que ahora es un problema", lamentó.

A las 12:00 horas el grupo bejisero constituyó la mesa y a las 12, 05 horas, comentó la primer edil, "ya habíamos votado todos, por lo que luego cada uno se fue a sus tareas al monte; había que coger las olivas y yo me quedé en casa custodiando la urna". A las 14:00 horas, los miembros de la mesa regresaron para cerrar el acta mientras que, confirmó Madrid, no fue hasta las 20:00 horas cuando abrimos la urna.

Actualmente la agrupación de Bejís está formada por 13 militantes de los que tan solo 9 ejercieron su derecho al voto. "Votó todo el que iba a votar, nosotros somos 13 y nos llevamos muy bien, somos amigos y compañeros de partido y desde el mismo momento ya la gente que no podía venir a votar nos avisó de que no lo haría para que no se estuviera todo el tiempo". Ahora, la impugnación está en el comité de garantías y comentó Madrid "aunque puedo entender que igual no se hizo de la mejor manera posible, no podemos permitir que se dude de la honorabilidad de una agrupación y de nuestra higiene democrática cuando todo lo hemos hecho de la manera más honesta posible". "Se hizo un esfuerzo porque todo el mundo pudiera ejercer el derecho al voto y compaginarlo con la época de la oliva, que aquí es muy importante, por lo que, que se cuestione nuestra honestidad nos disgusta y no entendemos estar en boca de todo el mundo", afirmaba con contundencia la que fue también presidenta de la mesa quien afirmaba que "el tema se les estaba quedando grande".