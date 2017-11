Otro año de ensueño para Laia Cañes

El año 2017 ha sido otro año para enmarcar para Laia Cañes. La corredora de La Vilavella ha logrado mantener el nivel que la llevó a la primera línea en las carreras de montaña más duras del panorama nacional y le abrió al mismo tiempo las puertas de la selección española, y se ha proclamado por segundo año consecutivo ganadora del circuito Spain Ultra Cup en la distancia de maratón.

Sus tres victorias en la MIM de Penyagolosa Trails, en la Long Trail de UltraTrail Guara Somontano HG y el fin de semana pasado en la Haría Extreme la convierten en líder indiscutible de la categoría con 1.350 puntos cuando queda una prueba por disputar. Tras la representante provincial se posiciona Mónica Vives con 1.300, mientras que Ainhoa Ostolaza es tercera con 1.175 puntos.

La corredora del team Sport HG Aml Sport, que completó los 44 kilómetros de la cita en Lanzarote en un tiempo de 04:27.11, afronta ahora unos días de descanso pero lo hace con la mente puesta ya en 2018 y en su gran objetivo: estar en la línea de salida del próximo Campeonato del Mundo de Trail que se celebrará en Castelló en mayo del próximo año.

«Toca hacer una breve pausa para preparar 2018 como se merece. No puedo esconder que mi gran objetivo es estar en la línea de salida del próximo Campeonato del Mundo, el 12 de mayo, en mi casa, en Castellón. No será tarea fácil, así que no sé si lo conseguiré... pero de lo que sí estoy segura es de que voy a intentarlo con todas mis fuerzas, entrega, capacidad de sacrificio... y máxima ilusión. Sólo por eso, pase lo que pase, ya habrá valido la pena», expresaba la corredora en sus perfiles en las redes sociales.

A buen seguro el importante papel que está jugando Laia Cañes en los últimos años y todo el trabajo y dedicación que acumula le llevarán a ser la mejor embajadora en tierras castellonenses en el próximo Mundial.