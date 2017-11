El juez no ve irregularidades en las actuaciones de Ferreres

El Juzgado de Nules ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones referidas al concejal socialista de la Vall d'Uixó, Javier Ferreres, durante su anterior etapa como empleado de banca, según el auto al no ser «constitutivos de infracción penal» después de «analizar la abundante documentación» y al atender las declaraciones en las que «no se desprende indicio alguno» de irregularidad.

Así, Ferreres recordó ayer que hace un año y medio se le atribuyeron «unos hechos que desde el primer momento dije que eran totalmente falsos» y que Elena Vicente-Ruiz y el PP «manipularon de forma interesada» e iniciaron «una persecución para hacerme daño profesionalmente y personalmente por un tema totalmente ajeno a la política».

El edil destacó que en su día ya dio explicaciones públicas «y ahora ha ratificado un juez» que tanto Javier Ferreres como dos empleados más de Caja Rural San Isidro realizaron una operación administrativa habitual dentro de una entidad bancaria.

Tras declarar ante el juez como investigados «para explicar qué paso con un administrador concursal ajeno a la Caja que supuestamente sí que ha cometido actos que podrían ser delictivos» se ha acordado sobreseer la causa y que estos empleados queden fuera del proceso judicial

Ferreres afirmó que en todo momento ha defendido su «integridad moral y profesional» y que el PP sobredimensionó esta cuestión «para sacar rédito político e iniciar una campaña de ataque personal que me afectaba directamente como persona que vivo de mi empleo privado y no de la política, en la que estoy de paso para trabajar por mejorar mi ciudad y no para vivir de ella».

Para finalizar el concejal de la Vall agradeció el apoyo de los compañeros del PSPV y de las personas que a título personal «me han hecho sentir muy respaldado». De hecho, tanto la alcaldesa Tania Baños como los ediles socialistas Francesca Bartolomé y Jorge García le acompañaron ayer durante su comparecencia en la que se hizo público el sobreseimiento de la causa.