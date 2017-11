El pleno marcará la futura Magdalena

«Los acuerdos del Congrés Magdalener nunca podrán estar por encima de la legalidad». Así se expresó ayer la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, quien aplaudió en cualquier caso el debate ciudadano para hablar del futuro de las fiestas fundacionales, aunque recordando que todo lo que se apruebe deberá pasar por los órganos municipales adecuados, principalmente el pleno, para su ratificación por la corporación municipal.

Amparo Marco, en declaraciones a Levante de Castelló, quiso destacar, tras la primera sesión del Congrés Magdalener, que «ha sido un éxito de organización» y que ve la luz «gracias al compromiso que hicimos, con la entonces concejala de Fiestas, Carme Oliver, para retomar un congreso necesario tras pasar ya más de 20 años desde el anterior». Sobre los acuerdos del pasado sábado, y las diferentes enmiendas aprobadas que ponen el freno a modificar símbolos e identidades de las fiestas, la alcaldesa reconoce que «no se han avalado muchos cambios», aunque subraya que lo importante es que «se está dando voz a los ciudadanos».

Sin contar con lo que se vaya a debatir en la sesión del próximo sábado 25 de noviembre, Amparo Marco recuerda lo que ya dijo en la última asamblea de fiestas: «Gestionaremos las conclusiones del congreso por los cauces políticos reglamentarios porque eso no se puede saltar, y si se tiene que modificar una ordenanza y debatirlo en el ayuntamiento, o si requiere un nuevo marco regulador, está claro que en estos casos deberá ser ratificado todo por la mayoría del pleno».

Para la alcaldesa, que insiste en respetar todos los acuerdos que surjan del Congrés Magdalener, «hay tres aspectos clave irrenunciables». El primero, «la seguridad, pues no se puede pedir en un congreso algo que atente contra la seguridad ciudadana». El segundo, «la legalidad, algo que creo que todos debemos tener claro, por lo que está claro que no podremos avalar aquello que pueda vulnerar la Ley».

Entrar a la concatedral

Aludiendo, en este sentido, a estas dos primeras premisas, dio a entender, por ejemplo, que no se obligará a la corporación municipal a entrar en la concatedral en el inicio de la Romeria de la Magdalena, dando así libertad de decisión. Finalmente, la tercera pata de los aspectos irrenunciables para la alcaldesa es la cuestión presupuestaria, recalcando en este sentido que los cambios que se quieran plantear no supongan un aumento del presupuesto de las fiestas, «que no se puede disparar», subraya la alcaldesa.

Críticas de CseM al PP

Desde Castelló en Moviment su portavoz, Xavi del Señor, más allá de los acuerdos en sí del Congrés Magdalener, valoró que «sobresale que ese grupo político –en alusión al PP– que dice que hay que despolitizar la fiesta se presente en masa para impulsar varias enmiendas en contra de cuestiones tan sencillas de apoyar como son la igualdad o la accesibilidad». Para Del Señor, «despolitizar las fiestas no pasa por que en un congreso la mayoría de oradores sean cargos públicos de un partido político. H