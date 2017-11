Charles Nkaloulou estará seis semanas de baja en el TAU Castelló

Cuando tan solo restaba un minuto para la finalización del partido y en una jugada fortuita, el congoleño del TAU Castelló, Charles Nkaloulou, en una disputa en un balón divido cayó e hizo un mal apoyo que le impidió seguir. El juego se paró para que fuera atendido y, aunque salió por su propio pie de la pista y parecía que podría ser solo un susto, no fue así. Una vez finalizado el partido, su mano izquierda presentaba una notable hinchazón.

En una primera exploración el jefe de los servicios médicos del Villarreal CF pronosticó una posible fractura del quinto metatarso que ayer se confirmó tras las pruebas pertinentes realizadas en la mutua Asepeyo de Castelló.

Mañana se sabrá si Charles tiene que pasar o no por el quirófano, pero aunque los médicos aún no han marcado plazos sí que consideran que el ala-pivot azulejero estará mínimo seis semanas fuera de las pistas. Sin duda es un revés para el equipo que dirige Toni Ten ya que, con Juan García aun recuperándose, no dispone de cuatros puros para disputar los próximos partidos, además del gran estado de forma en el que se encontraba el congoleño que valoró 24 en el citado encuentro.

El club de la capital de la Plana estudia la posibilidad de buscar un sustituto para el jugador lesionado, si bien a estas alturas de la temporada es bastante complicado encontrar un jugador de nivel que pueda fichar por el TAU Castelló.