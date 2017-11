Escobar los tiene a todos activados

Tranquilidad, confianza, diálogo y una corriente de aire fresco. Es lo que ha aportado el nuevo entrenador del Castellón, Sergi Escobar, junto a su numeroso equipo de trabajo. El almassorense es el cabeza visible de un grupo de profesionales que cada uno trabaja muy bien su parcela. Una forma diferente de llevar a cabo las sesiones de entrenamiento. Ahora, durante estos primeros días, diálogo, mucho diálogo. Su llegada hizo brillar chispas en los ojos de muchos futbolistas que parecían marginados por el anterior inquilino del banquillo.

Sergi Escobar es consciente de que ahora los tiene a todos activados. Motivados. Confían en que las palabras del día de su presentación («ahora todos parten desde cero») no caigan en saco roto. De momento, ante el Novelda dos de los olvidados (Iván Sales y Albert Pedra) tuvieron su oportunidad y estuvieron a un gran nivel.

La plantilla reconoce que el nuevo inquilino del banquillo albinegro les ha transmitido mucha confianza. Y así se ha podido demostrar que en este Castellón hay un buen fondo de armario, independientemente de quiénes estén en el banquillo y quiénes en el once titular. Todos se ven igual que el compañero, no inferiores.

Es consciente Sergi Escobar de que su ciclo en el conjunto de la capital de la Plana no ha hecho más que comenzar. Que queda un largo trayecto por delante y que no todo el monte al final será orégano, es decir, que llegarán los momentos en los que no todo será positivo. Porque en una Tercera División tan competitiva como la actual habrá momentos complicados cuando lleguen las derrotas, y habrá que saber digerirlas.

El inicio de la era Escobar llega marcado por tres salidas seguidas. La primerasaldada con nota en Novelda. los dos siguientes serán frente al Borriol en El Palmar y contra Recambios Colón en el campo El Perdiguer de Aldaia.



Enfermería. El club confirmó ayer que son tres los jugadores que se encuentran en la enfermería: Enrique José Sampedro con una rotura en el isquio izquierdo, que ya ha iniciado el trabajo de readaptación; Ximo Forner, con trabajo preventivo por acumulación de minutos; y Juanjo Gracia, quien deberá ser sometido a distintas pruebas médicas por un problema muscular. Javi Zarzo, tras superar un proceso vírico, entrena ya con el equipo y participará en el entrenamiento de hoy con la selección valenciana.