la junta general

Cuanto más repasas la documentación que, en cuentagotas y no completa, ofrece el consejo de administración sobre la próxima junta general de accionistas, más recelos y angustias provoca. Yo entiendo que mis amigos de twitter –en tanto que albinegros todos– se me solivianten y busquen en el desprestigio personal contrarrestar mis denuncias, que no iba a quedar yo libre de la lascivia justiciera de las redes sociales, amparada en su falta de obligaciones éticas, deontológicas y, sobre todo, penales. Pero las cosas son como son, y no como nos gustaría que fueran.

Me encantaría poder escribir que el CD Castellón no corre peligro de desaparición. La tozuda realidad me lo impide. Y lamento que Jordi Bruixola se haya amparado en el inmarcesible albinegrismo de Ángel Dealbert y Pablo Hernández para sostener un proyecto que carece de soluciones y de recursos para alcanzar dicha meta. No lo digo yo, lo confiesa en una serie de papeles que sólo ha entregado a los accionistas que lo han solicitado con una perseverancia encomiable.

«La sociedad presenta unos fondos propios negativos por importe de -4.195.829,23 euros y no cuenta ya con ningún tipo de reservas voluntarias o legales», es una lapidaria sentencia que no por conocida debe ser menos valorada. Esa es la cantidad que evitará la disolución mercantil, lo demás parches que obedecen a intereses espúreos, no a los del Castellón.

Y continúa el escrito, más allá de las medidas tendentes a paliar el «desbalance», verbigracia una ampliación de capital de sólo 902.058,30 euros, con una amarga confesión: «Es trascendente poder finalizar satisfactoriamente las negociaciones en curso con el Ayuntamiento de Castellón para alcanzar un acuerdo que permita asegurar la utilización a largo plazo del Estadio Castalia». La inmediata y contundente reacción de la alcaldesa de Castelló no deja ningún resquicio a la ilegalidad que plantean, pues que su objetivo no es otro que presentar un bien público como propio para reducir la deuda. Prevaricación que cuando fue propuesta por Cruz causó la indignación de todo el mundo, algunos de los cuales acusan ahora de traición a quien no apoye la tropelía, Amparo Marco incluida, en otro fruto de la inigualable campaña de marketing e imagen que rodea al club.

Por eso ya no extraña pero preocupa la ausencia de mención alguna en ese dossier sobre las aportaciones individuales de los consejeros, siquiera en forma de acciones. Tan sólo un protocolario y eufemístico «el consejo sigue estudiando medidas adicionales que permitan complementar la obtención de los recursos necesarios». Tampoco ninguna mención a la procedencia del dinero con que se han alquilado las acciones de David Cruz o la intención de sus arrendatarios sobre las demandas presentadas por los accionistas minoritarios contra Castellnou y el mismo Cruz, cuestiones que se presumen ineludibles durante el desarrollo de la asamblea.

A día de hoy ni siquiera conocemos los gastos e ingresos detallados de la última temporada, y con Coloma mangoneando en el consejo es lógico esperar que se exonere de culpa a los propietarios ante tamaña falta de transparencia. Ítem más, tampoco sabemos el presupuesto con el que se trabaja en el ejercicio en curso. Una nueva irregularidad que no invita al optimismo, si no a esperar la continuidad del más rancio oscurantismo en la gestión.



El nuevo entrenador albinegro vive en un sueño permanente. La oportunidad, el debut, la victoria contundente y un rosario de loas en los medios de comunicación. El problema de esta borrachera de euforia es la resaca. Que no se equivoque, esos mismos jugadores y periodistas que le sirven el dulce néctar de su protagonismo en el cambio radical ofrecido, son los que más sangre beben cuando vienen mal dadas. Que le pregunte a Frank. Y en este Castellón de la cuarta categoría no habrá gloria mientras no haya ascenso. Lo demás, milongas.