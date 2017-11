La ´Memòria´ critica la tergiversación de su informe sobre calles franquistas

El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica ha manifestado su «sorpresa» por lo que considera una «inexactitud y tergiversación» al atribuirles una presunta exigencia de retirar el nombre de algunas personalidades de Castelló de la nomenclatura de las calles de la capital de la Plana. Al respecto, aclaran que en un informe elaborado por la entidad no exigen eliminar esos nombres sino que, al contrario, «se invita al estudio y a la reflexión», para determinar si pueden o no estar vinculados al franquismo.

El citado trabajo, fechado en abril de 2016 pero que ha tomado trascendencia las últimas semanas, se realizó a petición de la Conselleria de Justicia el 23 de octubre de 2015. El documento está estructurado en dos grupos: el primero, una nomenclatura y una simbología franquistas por toda la provincia que hay que retirar de inmediato porque, según consideran, se incluyen dentro de los supuestos del artículo 15 de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, y el segundo, que es al que se refieren en esta queja más en concreto, un listado donde se recoge a personalidades del mundo cultura y científico de Castelló que tuvieron responsabilidades políticas durante alguna etapa del franquismo y que, según la el Grup per la Recerca de la memòria Històrica, «son casos que deben analizarse particularmente». Con ello, desde el colectivo se insiste en que, en relación a este segundo grupo «cualquier otra interpretación de nuestro informe es una manipulación y una falta a la verdad que contribuye a crear una polémica innecesaria e interesada».

En el listado en cuestión aparecen los nombres de la calle Doctor Vicente Altava, concejal con Carlos Fabra Andrés en 1948; la avenida Doctor Clará, médico y concejal de 1939 a 1948; la calle Cronista Revest, concejal y miembro de la comisión depuradora de los funcionarios; calle Sánchez Gozalbo, concejal de 1939 a 1946 y secretario local de FET-JONS en 1938; Segarra Ribés, primer teniente de alcalde con Carlos Fabra Andrés de 1948 a 1952; y el colegio Lluís Revest, un hombre que fue concejal y miembro de la comisión depuradora de los funcionarios.