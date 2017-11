El Villarreal tiene prioridad sobre la cantera del Cádiz

El Villarreal CF mantiene una opción prioritaria a la hora de incorporar jugadores de la cantera del Cádiz CF. Así los desveló el pasado lunes el consejero delegado de la entidad andaluza, Quique Pina, quien explicó que hace algunos años –y basándose en las buenas relaciones existentes entre ambas entidades–, se llegó a un acuerdo con el club de la Plana Baixa pensando en el futuro más inmediato de la entidad que preside Vizcaíno.

Al parecer, según el dirigente del club gaditano, el Villarreal le hizo un préstamo que rondaba los 300.000 euros y les daba así la opción de hacerse con los servicios de cualquier futbolista de la cantera gaditana sin tener que aportar nada económicamente. «Cuando Vizcaíno estuvo solo firmó un acuerdo con el Villarreal en el que los valencianos se pueden llevar a los jugadores del filial por muy poco dinero», explicó el propio Pina en un encuentro con aficionados del Cádiz celebrado el pasado lunes.

«Ese acuerdo está vigente hasta que se devuelva la cantidad que prestó el club de Vila-real. Ellos tienen la prioridad de poderse llevar jugadores y nosotros la prioridad de poderlos pagar», insistía Pina durante su intervención, quien al mismo tiempo destacaba lo positivo del acuerdo entre ambas entidades al asegurar que «si nosotros queremos invertir en algún jugador –en el caso de la charla se le preguntó por la situación de Momo–, siempre tendremos la preferencia por la relación que hay. Así evitas que te lo quiten por una cantidad inferior a la que tú has invertido».

«Tenemos el miedo de invertir en un jugador y que luego se lo lleven por menos dinero del que tú has invertido», añadió el consejero delegado del Cádiz, quien al mismo tiempo no ocultó que el acuerdo no era del todo bueno para su club ya que le impedía tener una buena gestión deportiva de la cantera. «Eso es un problema para nuestra gestión pero llegará un día que el Villarreal se habrá llevado a tantos jugadores que la deuda estará saldada», dijo.