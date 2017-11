El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, aseguró en sala de prensa que el objetivo de su equipo es centrarse en el partido más inmediato y que por ese motivo aún no piensa duelo liguero ante el Sevilla porque antes deben afrontar el encuentro europeo ante el Astaná, que calificó de «final».

«Como venimos haciendo nos vamos a centrar en el partido más inmediato. Habrá cambios pero no pienso en el Sevilla porque si ganamos en Astaná quedaremos primeros de grupo y es de máxima importancia para nosotros», aseguró. «Para nosotros es una final. Si ganamos, seremos primeros y eso te permite una segunda ronda menos complicada que si no lo eres. Lo tenemos muy en cuenta y no vamos a reservar nada», agregó Calleja.

El técnico madrileño del Villarreal reconoció que los factores externos como son el largo desplazamiento, la temperatura y el césped artificial son realidades que no les favorecen pero añadió que «no van a servir como excusa porque los jugadores lo van a suplir con creces con su trabajo».

Calleja, que confirmó que el central Álvaro González está recuperado de sus molestias físicas, después de ser baja en Bilbao, destacó la peligrosidad de jugadores como Patrick Twumasi y Júnior Kabananga, de los que considera que «le dan un plus» al Astaná al ser sus jugadores "más desequilibrantes».



Fornals y el césped artificial

Por su parte, Pablo Fornals, analizó desde el punto de vista del equipo. «Solo pensamos en imponer nuestro juego y hacer lo que sabemos para llevarnos la victoria. Cada estadio tiene sus peculiaridades. Este tiene césped artificial, pero vamos a adaptarnos».